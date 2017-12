Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria CM

Germanul Miroslav Klose a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după ce a înscris al 16-lea său gol la un turneu final în meciul din semifinala cu Brazilia, scor 7-1, disputat marţi noapte, la Belo Horizonte. „Nu cred că a fost un meci uşor. Am început senzaţional. Am avut noroc că am putut juca toţi la nivel extraordinar. Ne-am antrenat foarte bine, suntem un grup unit şi s-a văzut”, a declarat Klose. În vârstă de 36 de ani, Klose l-a devansat pe brazilianul Ronaldo, care deţinea recordul precedent, cu 15 reuşite. Aflat la al patrulea Campionat Mondial din carieră, Klose a înscris primele sale goluri la un turneu final în 2002, când a încheiat competiţia cu cinci reuşite (trei cu Arabia Saudită - scor 8-0, unul cu Irlanda - scor 1-1 şi cu Camerun - scor 2-0), contribuind atunci la calificarea Germaniei în finala CM (0-2 cu Brazilia). Peste patru ani, la Mondialul disputat în Germania, Klose a mai înscris cinci goluri (două cu Costa Rica - scor 4-2, două cu Ecuador - scor 3-0 şi unul cu Argentina - scor 1-1), iar Germania a obţinut atunci medaliile de bronz. La ediţia din 2010, din Africa de Sud, Klose a punctat de patru ori (un gol cu Australia - scor 4-0, unul cu Anglia - scor 4-1, două cu Argentina - scor 4-0), Germania câştigând şi de această dată medaliile de bronz. În Brazilia, Klose a înscris până acum în partidele cu Ghana (scor 2-2) şi Brazilia (scor 7-1). „Jos pălăria pentru Miroslav Klose! Cu 16 goluri, el este cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale“, l-a felicitat preşedintele FIFA, Joseph Blatter, pe Twitter.