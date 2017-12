Misiunea EULEX în Kosovo, prelungită cu doi ani

Uniunea Europeană (UE) a decis, ieri, prelungirea cu doi ani a misiunii EULEX în Kosovo, până la 14 iulie 2014, iar bugetul alocat pentru această prelungire este de 111 milioane de euro. Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă și de Securitate, Catherine Ashton, a salutat decizia, punctând faptul că EULEX este cea mai importantă misiune civilă a UE de gestionare a crizelor. „EULEX face o treabă bună şi importantă în susţinerea statului de drept în Kosovo”, a precizat Ashton, care a încurajat autorităţile de la Priştina să folosească expertiza EULEX. Ea a mai spus că, în viitor, autorităţile locale din Kosovo trebuie să preia din ce în ce mai multe responsabilităţi. Mandatul EULEX va rămâne neschimbat, dar misiunea va fi reconfigurată intern, pentru a reflecta progresele înregistrate de Priştina în procesul de guvernanţă şi noua dinamică a relaţiilor dintre UE şi Kosovo. Această reconfigurare presupune şi o reducere a personalului. De la 15 iunie, nivelul maxim autorizat al personalului EULEX va fi de 1.250 de angajaţi internaţionali şi de 1.000 locali. În prezent, misiunea are 1.950 angajaţi internaţionali şi 1.200 locali. Misiunea EULEX se va concentra în următorii doi ani pe reformele din justiţie. Precizăm că această misiune a devenit operaţională în decembrie 2008, după ce, în acelaşi an, pe 17 februarie, Kosovo şi-a declarat independenţa. România a participat, timp de trei ani, la misiunea EULEX cu militari din cadrul Jandarmeriei Române şi cu lucrători din cadrul Poliţiei Române. În decembrie 2011, în urma deciziei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), ţara noastră şi-a retras trupele formate din 178 de jandarmi şi poliţişti aflate în teatrul de operaţiuni din Kosovo. „Momentan nu am fost înştiinţaţi dacă România va relua misiunea internaţională în Kosovo. Oricum, hotărârea va fi luată la nivelul CSAT, iar Jandarmeria Română se va supune. În prezent avem o singură misiune internaţională, în Afganistan”, a declarat şeful Serviciului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, mr. Marius Teodorescu.