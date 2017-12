Miting pentru FC Farul

Nemulţumiţi de situaţia în care a ajuns FC Farul, suporterii constănţeni au ieşit, aseară, în stradă, cerînd găsirea unor soluţii pentru revenirea grupării de pe litoral pe prima scenă a fotbalului românesc. Astfel, peste 200 de fani s-au strîns, la ora 18.00, în faţa tribunei oficiale a Stadionului “Farul”. În acelaşi timp, membrii galeriei au arborat pe gardul împrejmuitor un banner impresionant prin dimensiuni, pe care era inscripţionat un mesaj pentru ceilalţi iubitori ai fotbalului constănţean: “Treziţi-vă! Farul se stinge!”. Conduşi de liderul galeriei, Sorin Mihăilescu, fanii au scandat lozinci pro-Farul, promiţînd că nu-şi vor lăsa favoriţii la greu şi vor continua să militeze pentru găsirea unui investitor puternic. Suporterii au arborat o serie de placarde şi bannere şi au scandat “Farul sîntem noi”, “Constanţa, trezeşte-te, Farul se stinge!” şi “Doar pe tine mereu te am în suflet, ce mult te iubesc, Farule”. “Am făcut acest miting pentru a sensibiliza oraşul în legătura situaţia clubului. Am fost prezent la discuţiile dintre actuala conducere şi Mircea Crainiciuc, reprezentantul celui care vrea să cumpere clubul, Giani Nedelcu. Mai sînt ceva probleme, dar sperăm să se ajungă la o înţelegere, iar noul patron să-şi dorească promovarea”, a spus Mihăilescu. Singurii reprezentanţi ai clubului care au venit să discute cu suporterii au fost consilierul tehnic Cristian Cămui şi secundul Sevastian Iovănescu. “Nu se ştie ce se va întîmpla la club. Am înţeles că vine un nou sponsor, iar lucrurile vor merge spre bine”, a spus Iovănescu.

După o oră, suporterii au plecat într-un marş pe traseul str. Primăverii - Bd-ul Tomis - Sala Sporturilor, însoţiţi de numeroase forţe de ordine. Pe drum, fanii au aprins torţe şi le-au cerut celorlalţi constănţeni să li se alăture. Mintingul a continuat timp de o jumătate de oră în faţa Sălii Sporturilor, suporterii retrăgîndu-se apoi spre case, în aşteptarea unor veşti despre negocierile pentru preluarea clubului. “Sper că ne-am făcut auzit punctul de vedere. Vom face şi alte mitinguri dacă situaţia nu se va rezolva”, a avertizat Mihăilescu.

Situaţia clubului s-ar putea clarifica luni, cînd, de la ora 18.00, este programată o nouă şedinţă a Adunării Generale a Membrilor Fondatori ai FC Farul. Această a fost anunţată iniţial pentru vineri, dar a fost mutată pentru a da timp celor două părţi să negocieze. Pe ordinea de zi sînt trecute doar două puncte, Stabilirea măsurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii clubului FC Farul Constanţa şi Diverse.