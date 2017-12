Mobilizare impresionantă pentru femeia care nu știa că e gravidă! Ce-au făcut medicii pentru a o salva!

În ediția de ieri a cotidianului nostru vă prezentam, în exclusivitate, un caz incredibil. O pacientă de 30 de ani, din Medgidia, a ajuns în stare gravă la spital, mai mult moartă decât vie, din cauza complicațiilor severe care au apărut ca urmare a sarcinii cu risc sau, probabil, din cauza unei patologii existente înainte de sarcină. Femeia, mamă a trei copii, le-a mărturisit medicilor, în Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) a Spitalului Clinic Județean (SCJU) din Constanța, că nu știa absolut nimic despre sarcină. ”La un examen de imagistică medicală s-a constatat că era gravidă”, a declarat, pentru ”Telegraf”, șeful Clinicii Obstetrică Ginecologie a SCJU Constanța, prof. univ. dr. Vlad Tica. Tot el a subliniat că starea sa era foarte, foarte gravă. Mai exact, pacienta a venit cu hipertensiune arterială, preeclamsie severă, afecțiune cu potențial letal și cu trombocite 14.000 (un număr foarte mic, limitele normale sunt între 150.000 - 450.000). În plus, medicii au constatat că ea suferea de sindromul HELLP, o boală rară, dar extrem de gravă la gravide.

MEDICII NU ÎȘI EXPLICĂ SUB NICIO FORMĂ CUM NU ȘI-A DAT SEAMA FEMEIA CĂ PURTA ÎN PÂNTECE UN COPIL, MAI ALES CĂ NU ERA PENTRU PRIMA OARĂ CÂND DEVENEA MAMĂ

Ea le-ar fi spus doctorilor că avea sângerări similare menstruației (lipsa arată o posibilă prezență a sarcinii), însă specialiștii tot nu își explică lipsa mișcărilor copilului purtat în pântece șase luni.

LUPTĂ CONTRACRONOMETRU Pentru salvarea femeii a început o luptă contracronometru. Mobilizarea a fost una impresionantă. Medicii au început să apeleze la colegii din țară pentru a face rost de masă trombocitară, un preparat care are termen de valabilitate limitat, deci care nu se poate conserva. ”Am dat telefoane peste telefoane. Le-am explicat gravitatea situației și așa am primit ajutor”, a povestit un medic care a făcut parte din echipa de salvare. Ajutor a venit din partea unor unități din Brașov, Brăila, Ialomița, București. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Constanța a fost un pion principal. ”Am contactat colegi din țară pentru a ne ajuta. Le-am rugat pe colege să rămână peste program pentru a putea să onorăm solicitarea medicilor. Am ținut în permanență legătura cu medicii curanți, dr. Tica, dr. Cristurean. Un ajutor extrem de important l-am primit din partea Serviciului de Ambulanță Constanța, dar și din partea celui din Brăila”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul CRTS Constanța, dr. Alina Dobrotă. Pentru preparatul special de care a avut nevoie disperată pacienta a fost nevoie de nu mai puțin de 20 de donatori de sânge, a explicat directorul. Problema este că donatorii, în aceste situații, trebuie să îndeplinească unele criterii. Unul dintre ele este să nu fi luat, înainte cu câteva zile, medicamente antiinflamatorii. Așa că selecția a fost grea. Inclusiv directorul CRTS a fost nevoit să lucreze la foc continuu, până la miezul nopții, în toate aceste zile.

CEZARIANA A SALVAT-O Pacientei i s-a făcut, după ce a fost stabilizată, deși nu suficient, cezariană. ”Am făcut cezariană, in extremis, pentru salvarea mamei, din cauza agravării sindromului biologic, deși cu insuficientă înlocuire a pierderii de trombocite. Era singura soluție”, a declarat profesorul. În cazul în care nu se intervenea chirurgical, viața pacientei era în mare pericol, a spus șeful Clinicii. A avut un mare noroc, au spus medicii, pentru că a sângerat foarte puțin în timpul operației.

Mama este mai bine, copilul - în stare extrem de gravă

În astfel de situații se face totul pentru salvarea, în mod prioritar, a mamei. Șeful Secției de Neonatologie a SCJU, dr. Livica Frățiman, a declarat că nou-născutul este în stare gravă. ”Are 900 de grame, a fost adus pe lume la 25 - 26 de săptămâni de gestație. Beneficiază de îngrijiri speciale, nu poate respira singur”, a declarat medicul-șef. Medicii susțin că, în situația sa, se poate spune că este o minune că a supraviețuit. Femeia care a adus pe lume copilul, susținând în continuare că nu a știut nimic de sarcină, este mai bine. Ea a fost transferată, ieri, din Secția de Terapie Intensivă în Clinica de Obstetrică Ginecologie. A refuzat să vorbească despre ce i s-a întâmplat. A spus doar că este bine. Medicii spun, însă, că starea ei este în continuare fragilă și că nu se știe care va fi evoluția.