Monica Davidescu, actriţă de televiziune

După ce, anul trecut, a făcut furori în întreaga ţară în spectacolul de teatru „Take, Ianke şi Cadîr”, talentata actriţă Monica Davidescu va juca într-un serial de televiziune. Soţia lui Aurelian Temişan va interpreta un personaj destul de dificil, fiind o femeie plină de farmec, dar ghinionistă. „Roxana, personajul pe care îl interpretez, are un copil de 17 ani, pe care îl creşte singură, deoarece soţul este la puşcărie. Îşi caută bărbatul perfect, care să o iubească şi să o ajute, îl caută la propriu, încercînd să aibă relaţii cu mai multe personaje din anturajul său. Are un bar-restaurant pe care încercă să îl managerieze bine, dar este destul de greu, pentru că nu stă prea bine nici cu banii, nici cu personalul. Personajul meu trăieşte într-o lume amestecată, clienţii săi sînt poliţişti şi răufăcători deopotrivă, nu se descurcă prea bine, dar se învîrte şi supravieţuieşte. Roxana crede că le ştie pe toate şi că are rezolvări la toate problemele de familie ale prietenei sale”, a declarat Monica despre personajul pe care îl va interpreta.

Deşi nu este primul proiect cu… poliţişti la care participă, deoarece, în 1998, Monica a avut un rol secundar în filmul artistic, „Natură Moartă”, turnat în limba franceză şi regizat de Patrick Malakian, unde a avut rolul unei victime, actriţa recunoaşte că personajul său din serial este unul pe care nu l-a mai încercat pînă acum. „Am acceptat această provocare pentru că era tipul de personaj căruia trebuie să îi dau viaţă. Dacă se mai adaugă şi textul care are momente savuroase..., gata cîrligul care m-a agăţat şi în această producţie”, a mai spus Monica.

Actriţa va juca în acest serial de televiziune alături de nume mari ale filmului şi teatrului românesc, precum Horaţiu Mălăele şi Ioan Gyuri Pascu. „Fiecare îşi face treaba cît mai bine, se glumeşte mult, se rîde, se aplaudă, se ascultă muzică, se leagă relaţii noi, se mănîncă în familie, se aduc copii pe platou, care stau cu ceilalţi pînă îşi fac mămicile treaba”, a precizat Monica Davidescu.