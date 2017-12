Morgan Freeman, implicat într-un accident de avion

Morgan Freeman poate spune că s-a născut a doua oară după ce avionul său personal, la bordul căruia se afla în drum spre Texas, a fost serios avariat la decolare, din cauza exploziei unuia din cauciucuri, sâmbătă, pe aeroportul Tunica din Clarksdale, statul american Mississippi. Actorul american, în vârstă de 78 de ani, nu a fost rănit, la fel ca și pilotul, care a scăpat nevătămat. ”Mă aflam în avionul meu, în drum spre Texas, pentru a filma scene pentru ”The Story of God””, a declarat Freeman pentru TheWrap. ”Câteodată, lucrurile nu merg aşa cum a fost plănuit şi un cauciuc a explodat la decolare, provocând probleme. Însă, mulţumită excelentului meu pilot Jimmy Hobson, am aterizat în siguranţă, fără nicio zgârietură. Nu pot spune acelaşi lucru despre avionul meu”, a mai spus actorul.

Morgan Freeman, care a cunoscut succesul în cinema după ce a trecut de vârsta de 50 de ani, a primit, în februarie 2005, premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, pentru personajul interpretat în ”O fată de milioane / Million Dollar Baby", de Clint Eastwood. Actorul a mai fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din ”Strada / Street Smart”, ”Şoferul Doamnei Daisy / Driving Miss Daisy”, ”Închisoarea Îngerilor / The Shawshank Redemption” şi ”Neînfrânt / Invictus”. Anul trecut, starul american a putut fi urmărit pe marile ecrane din România în filmul ”Lucy”, de Luc Besson, unde joacă împreună cu Scarlett Johansson. În prezent, filmează pentru ”The Story of God”, un serial TV care încearcă să explice factorul divin din viaţa omului. ”The Story of God” este programat pentru lansare în 2016, pe National Geographic Channel şi Nat Geo Mundo, în SUA şi în alte 171 de ţări, în 45 de limbi străine.

Citește și:

Morgan Freeman, pasionat de... marijuana

Celebrități fără frică de Dumnezeu

Sexul îl menține tânăr pe Morgan Freeman

Morgan Freeman s-a apucat de apicultură

Morgan Freeman visează la pensie