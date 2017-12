Mourinho vrea ca jucătorii de la Chelsea să se tundă

Antrenorul Jose Mourinho le-a sugerat jucătorilor de la Chelsea să-i urmeze exemplul şi să se tundă şi a menţionat că a decis să-şi taie părul şi pentru a-l încuraja pe fiul său să facă la fel, informează "The Sun". "Este un nou look pentru un nou sezon. M-am tuns pentru că am vrut să-l determin pe fiul meu să facă acelaşi lucru. Este prea cald şi, avînd în vedere că facem două antrenamente pe zi, nu am timp să îngrijesc un păr mai lung", a spus Mourinho. Fiul lui Mourinho, Jose Mario, are 6 ani. Tehnicianul portughez mai are o fetiţă, Matilda, în vîrstă de 10 ani. Tehnicianul portughez a menţionat că a dorit şi să-i facă pe tinerii săi jucători să se tundă, pentru a avea o frizură potrivită. "Uneori îmi place să-mi schimb tunsoarea, dar în două luni îmi va creşte din nou părul şi nimeni nu va mai vorbi de acest lucru", a spus Mourinho.