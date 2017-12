Clubul Doors găzduieşte, în această seară, de la ora 21.00, al doilea eveniment din cadrul campaniei „Music for Autism”: un concert cu trupa constănţeană Supermassive şi o super-petrecere de Moş Nicolae. Proiectul „Music for Autism” se desfăşoară sub egida clubului-gazdă şi a partenerilor săi, Asociaţia de Terapii Suportive Hipoterapia, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) Maria Montessori şi Junkers Design.

Fondurile strânse în urma acestei campanii vor ajuta la crearea unei camere senzoriale, a unui atelier de pictură şi a unei săli pentru meloterapie în cadrul CSEI Maria Montessori. De asemenea, o parte din copii urmează să primească şedinţe de terapie în cadrul Asociaţiei Hipoterapia.

Preţul biletelor la eveniment este de 10 lei, rezervări putându-se face şi pe site-ul clubului Doors.

Scopul proiectului „Music for Autism” este să aducă la cunoştinţă problemele întâmpinate zilnic de copiii afectaţi de autism, împreună cu familiile lor. Se doreşte, în acelaşi timp, sensibilizarea opiniei publice, conştientizarea şi informarea adolescenţilor despre aspectele acestor tulburări, în ideea de a înţelege că o persoană cu autism se confruntă cu probleme legate de comunicare şi interacţiune socială, izolare şi marginalizare.

Proiectul se va derula până în luna mai 2013, la final urmând să fie făcute publice realizările datorate donaţiilor publicului constănţean.