Muzică bună, cai putere şi... multă apă la Festivalul Motocicliştilor

În acest week-end, în campingul pescăresc din staţiunea Mamaia, s-a desfăşurat Festivalul Motocicliştilor, unul dintre cele mai aşteptate evenimente pentru amatorii de senzaţii tari şi mulţi cai putere. Dacă ziua de vineri a fost favorabilă desfăşurării festivalului, sîmbătă, din cauza vremii ploioase, cei aprox. 700 de participanţi au întîmpinat mai multe probleme, iar concursul de “liniuţe“, una dintre cele mai populare probe, a fost, în cele din urmă, anulat. Dar impedimentele de acest gen nu au contat pentru cei pasionaţi cu adevărat de viteză şi de tot ceea ce înseamnă distracţie la...cote maxime. Deşi rata mortalităţii este în creştere în rîndurile celor care deţin motoare, în fiecare an, numărul acestora se măreşte. Ştefan Francu, unul dintre organizatorii evenimentului, a explicat acest fenomen: "Numărul nostru este în creştere, chiar dacă se întîmplă accidente grave... Cred că ar trebui să fim mult mai atenţi, dar şi cei din trafic să fie mai toleranţi şi cu atenţie mai mare cînd vine vorba de un motor. Eu cred că ar trebui să încercăm să... educăm şoferii".

Pe lîngă tradiţionalele concursuri de viteză sau cross, anul acesta, la cea de-a treia ediţie a festivalului, organizatorii au încercat ceva inedit. Astfel, aceştia nu au mai invitat o trupă rock, "consacrată" acestui tip de evenimente, ci pe “Mike Godoroja&The Blue Spirits", formaţie înfiinţată în anul 1997 de către Mihai Godoroja, un apreciat realizator de emisiuni radio-TV de blues, jazz şi rock şi producător muzical a numeroase evenimente media şi proiecte muzicale. Actuala componenţă îi cuprinde pe: Mike Godoroja (voce), Marcian Petrescu (muzicuţă amplificată & acustică), Valentin Badea (chitară bas), Marius Vintilă (baterie, percuţie), Florin Giuglea (chitară). Concertul de sîmbătă seară a început în jurul orei 23.00, dar a durat pînă tîrziu în noapte. Mike Godoroja a dialogat în permanenţă cu publicul, rîzînd, punînd întrebări sau făcînd dedicaţii muzicale. Solo-urile chitaristului Florin Giuglea au stîrnit aplauze îndelungate. La fel s-a întîmplat şi cu "reprezentaţiile" lui Marcian Petrescu, om de mare valoare din peisajul blues-ului românesc. "Muzicuţa este singurul instrument care poate să vorbească", a declarat artistul. Nici Marius Vintilă, cel care ţine ritmul celor de la "The Blue Spirits", nu a fost mai prejos. Bateria a devenit, în unele momente ale spectacolului, centrul atenţiei publicului. După aprox. două ore de concert 100% live, “condimentat“ cu solo-urile de excepţie ale chitaristului Florin Giuglea sau ale lui Marcian Petrescu,"Mike&The Blue Spirits" şi-au luat la revedere de la publicul "special" din campingul pescăresc. "Ca artist, am acceptat acest spectacol ca pe o provocare, un lucru nou pentru noi. De obicei nu cîntăm unui asemenea public, care este... mai ascuns, dar ne-a făcut plăcere să avem aici concert, pentru aceşti oameni deosebiţi", a declarat Mihai Godoroja, liderul trupei "The Blue Spirits".