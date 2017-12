N-ai intrat în Start-Up Nation? Nu-i panică, man!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat analizează introducerea unor produse alternative de finanțare pentru cele peste 10.000 de firme care s-au înscris în programul Start-Up Nation și care nu s-au calificat pentru a primi fonduri în acest an, a declarat, marți, ministrul de resort, Ilan Laufer - „Rezultatele finale ale Start-Up Nation arată că au fost depuse 19.026 de planuri validate ca fiind bune, dintre care 8.600 ar intra la finanțare și am avea încă peste 10.000 în așteptare. Suma totală cerută este de 3,7 miliarde lei, însă noi am alocat 1,7 miliarde lei. Eu cred că trebuie să ne gândim și la soluții alternative de sprijinire a acestor companii - poate o finanțare bancară facilă, cu contribuție proprie minimă“. Laufer a precizat că cele 19.000 de firme nou înființate care s-au înscris în program înființează 45.000 de noi locuri de muncă doar în 2017, dintre care peste 35.000 pentru tineri absolvenți de după 2012, șomeri și persoane defavorizate.