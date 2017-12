Năstase, la o lună distanţă de a ieşi din închisoare?

PEDEPSE CONTOPITE După două condamnări cu executare, Adrian Năstase a primit, în sfârşit, o veste bună. Magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins, ieri, cererea DNA de aplicare a unui spor de pedeapsă de un an de închisoare. Totodată, judecătorii au admis solicitarea avocaţilor lui Năstase de contopire a pedepselor de doi ani şi, respectiv, de patru ani de închisoare primite în dosarele „Trofeul Calităţii” şi „Zambaccian”. În aceste condiţii, fostul premier rămâne cu pedeapsa cea mai mare, respectiv de patru ani de închisoare, primită în dosarul „Zambaccian”. Ţinând cont de aceste aspecte, Năstase mai are de executat o pedeapsă de numai doi ani şi 11 luni de închisoare, deoarece din pedeapsă au fost scăzute cele nouă luni în care Năstase a stat în penitenciar în dosarul „Trofeul Calităţii” şi cele patru luni executate până acum în cea de-a doua condamnare, în dosarul „Zambaccian”. Supriza ar putea veni luna următoare, când Năstase ar putea cere eliberarea condiţionată deoarece are peste 60 de ani. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă judecătorii Curţii Apel Bucureşti vor menţine decizia de ieri a Tribunalului, care nu este una definitivă, fiind probabil ca procurorii să nu facă recurs.

RESTRICŢII În procesul de ieri, Tribunalul Bucureşti a mai dispus ca, după terminarea executării pedepsei, Năstase să aibă mai multe interdicţii, pentru o perioadă de cinci ani. Referitor la posibilitatea introducerii unor restricţii, în urmă cu câteva zile, fostul premier a spus că s-a gândit, la un moment dat, să renunţe la cetăţenia română, arătând că justiţia i-a oferit un concept de „moarte civilă”, întrucât prin pedeapsa complementară i s-a interzis să mai candideze timp de cinci ani. În 20 iunie 2012, Adrian Năstase a fost condamnat definitiv, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la doi ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul Calităţii”. El a fost încarcerat în 26 iunie 2012, dar a ieşit mai repede din închisoare, în 18 martie 2013, după ce Tribunalul Bucureşti a admis cererea lui de eliberare condiţionată. Fostul premier s-a întors în puşcărie în 6 ianuarie, când instanţa supremă l-a condamnat, în dosarul „Zambaccian”, la patru ani de închisoare cu executare.