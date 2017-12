NATO vizează crearea unui post pentru servicii secrete

Alianţa Nord-Atlantică are în vedere crearea unui nou post de responsabil al serviciilor de informaţii, în încercarea de a îmbunătăţi modul în care Europa şi SUA împărtăşesc informaţii sensibile despre terorism şi despre alte ameninţări, potrivit unor oficiali americani şi europeni. În contextul atacurilor teroriste de la Paris şi Bruxelles, Europa a depus eforturi pentru a îmbunătăţi modul în care are loc schimbul transfrontalier de informaţii. Unii oficiali sunt de părere că Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, care se bazează mult pe serviciile de informaţii americane, ar putea facilita un mai bun schimb de informaţii, dacă acesta ar fi gestionat de un nou responsabil de rang înalt al serviciilor secrete, relatează ”The Wall Street Journal”. NATO nu are în prezent un rol oficial în cadrul luptei împotriva reţelei teroriste Stat Islamic, iar presiunile pentru crearea unei noi poziţii de responsabil al serviciilor de informaţii în cadrul Alianţei sunt făcute în contextul criticilor din ce în ce mai mari cu privire la eşecul acesteia de a investi mai multe resurse în lupta antiteroristă. Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidenţiale americane, a declarat în repetate rânduri că NATO nu este suficient de angajată în combaterea terorismului. Pentru a juca un rol mai important pe acel front, NATO trebuie să înregistreze progrese în ceea ce priveşte împărtăşirea şi sintetizarea informaţiilor secrete, au spus mai mulţi oficiali.

Noul post de secretar general adjunct al serviciilor secrete, care probabil va fi aprobat oficial de NATO în iulie, a fost propus iniţial pentru a îmbunătăţi analiza şi calitatea informaţiilor de care dispune Alianţa cu privire la activităţile militare ruse. Unii oficiali spun că, în calitate de alianţă militară, NATO nu are niciun rol în a răspunde de aplicarea legii şi că nu poate ignora funcţiile agenţiei europene a poliţiei, Europol, care a creat recent un centru pentru combaterea terorismului. Însă, în timp ce UE lasă problemele de securitate pe seama statelor membre, NATO este împuternicită şi are abilitatea de a împărtăşi informaţii secrete în rândul membrilor, prin intermediul unei reţele sigure şi al unui sistem puternic de clasificare a materialelor. Devin Nunes, membru al Camerei Reprezentanților şi președinte al Comitetului pentru Informații al SUA, a spus că ”NATO trebuie să aibă în vedere o focalizare serioasă pe lupta antiteroristă, cel puţin la nivelul serviciilor de informaţii. Nimic nu se va schimba peste noapte. Dar, dacă investim în acest obiectiv timp de mai mulţi ani, în cinci ani am putea avea ceva valoros“.