Negocieri între SSC Farul şi Ciprian Marica

14:11:54 / 08 Iulie 2018

Capra raioasa!

Acest SSC este intr-o situatie limita,in pragul colapsului. Promovarea in Liga 3 a fost posibila pt ca nu au fost adversari care sa doreasca sa le opuna rezistenta. Cheltuielile in anul din Liga 4 au fost mai mult simbolice. Iar promovarea in aceasta vara in Liga 2 imi lasa multe semne de intrebare sau poate doar norocoasa.. Am inteles ca echipa a primit destui bani dar acum le trebuie,pentru linia de plutire macar 500.000 euro. Si acum intreb pe acesti conducatori de unde ii vor obtine? Primaria este posibil sa faca un pas in spate,nu stiu motivele,probabil ca nu vrea sa se amestece in balacareala si certurile de azi. Si vine Marica!!! Care spune ca vrea sa realizeze un club serios,pe baze sanatoase si sa fie pe viitor o prezenta constanta in prima Liga. Dar cei care azi inca mai sunt "conducatori" scapati de mazilire nu stiu cum sa denigreze gestul lui Marica. Poate stiu ceva,dar ei sunt capabili? Cat despre amenintarea cu autodesfiintarea SSC si reluarea din Liga 4 este dovada clara ca ei nu mai sunt capabili. Oamenii nu vor mai crede in actiunea "suporterilor" dar exista si sansa ca AJF sa o reinscrie in Liga 6,cum trebuia sa fie si acum doi ani. Parerea mea ca in saptamana urmatoare sa predea,transparent,echipa lui Marica si sa fie multumiti ca au reusit doua promovari si daca apoi Marica nu-si va respecta cuvantul nu mai este responsabilitatea lor. Misiunea lor s-a terminat.