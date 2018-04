Nicolas Cage vrea să renunţe la actorie

Actorul american Nicolas Cage a anunţat că vrea să renunţe la actorie în următorii trei-patru ani şi să se ocupe doar de regie şi producţie de film, potrivit contactmusic.com.

Aflat în Puerto Rico pentru a-şi prezenta cel mai recent film, "Primal", de Nick Powell, actorul în vârstă de 54 de ani, celebru pentru roluri în pelicule precum "Ghost Rider" şi "National Treasure", a declarat pentru jurnalişti: "În ceea ce priveşte producţia şi regia, da, mă întorc la producţie. Compania mea, Saturn Films, este implicată în toate lungmetrajele pe care le fac acum".

"Regia este ceva ce vizez să fac, pentru că acum sunt în principal artist de film. Voi mai face asta trei sau patru ani şi apoi vreau să mă concentrez mai mult pe regie", a spus Cage.

Actorul a declarat recent că are tendinţe de autodistrugere atunci când nu lucrează, pentru că are nevoie de o rutină.

Nicolas Cage a mai mărturisit că are tendinţa de a accepta unele roluri în superproducţii pentru "a-şi plăti facturile".

Deşi vrea să se concentreze pe regie, Nicolas Cage spune că nu şi-a pierdut total interesul pentru actorie.

În cei peste 30 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numără "Părăsind Las Vegas" (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare, şi "Suflet sălbatic" (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes.

În 2010, actorul a filmat în România pentru filmul "Ghost Rider - Spirit of Vengeance", care a fost lansat în 2012.

În luna februarie 2014, Nicolas Cage a revenit în România pentru a lucra la filmul "The Dying of the Light", în regia lui Paul Schrader.