Nicole Kidman, premiu pentru întreaga carieră

Actrița australiană Nicole Kidman a fost distinsă duminică cu Lifetime Achievement Award, pentru întreaga sa carieră la Festivalul Internațional de Film Los Cabos (CIFF) din Mexic, relatează EFE. La ceremonia de închidere a celei de-a 6-a ediții a CIFF, desfășurată în perioada 8 - 12 noiembrie, Nicole Kidman, care este de asemenea producătoare, a prezentat într-o proiecție specială cel mai recent film al său, "The Killing of a Sacred Deer".

"The Killing of a Sacred Deer", în regia lui Yorgos Lanthimos, nominalizat la Oscar pentru "The Lobster", a concurat anul acesta la Festivalul de la Cannes, unde a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu. Filmul prezintă familia, aparent perfectă, formată din reputatul chirurg Steve (Colin Farrell) și respectabila doctoriță oftalmolog Anna (Nicole Kidman), care au doi copii și o viață înconjurată de lux. Această perfecțiune este însă amenințată de Martin (Barry Keoghan), un tânăr orfan de tată pe care chirurgul îl adoptă. Nicole Kidman și-a făcut apariția la prezentarea filmului într-un deux pieces alb cu imprimeu floral. Actrița, care anul acesta a împlinit 50 de ani și a fost nominalizată la Oscar pentru „Lion”, a avut o coafură tinerească cu părul lung și drept și a fost aplaudată îndelung de publicul prezent.