Ninge, plouă sau e soare, cursul e 4,5 lei/euro

21:07:46 / 06 Iunie 2016

Exceptia a devenit referinta :)

Pai cam asta e treaba cu euro, va fluctua in jurul valorii de 4.5 lei. Curs maxim Euro 1 EUR = 4,5386 (RON) Data: 28 Ianuarie 2016 Curs minim Euro 1 EUR = 4,4569 (RON) Data: 18 Februarie 2016 Curs mediu Euro 1 EUR = 4,4933 (RON) Deci e clar ca trebuie sa ne obisnuim cu acest curs euro marit si sa ne rugam nu ajunga in jurul valorii de 5 lei.. Trist pentru cei cu rate/credite in euro.