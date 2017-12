Noi demisii la Floreasca: 22 de medici de la UPU-SMURD

Noi demisii s-au înregistrat, joi dimineaţă, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Floreasca, unde conflictul continuă şi după demisia managerului Sorin Păun. Medicul Gabriela Bratosin a spus că la acest moment sunt 22 de demisii ale medicilor şi că şi ceilalţi 9 doctori din UPU-SMURD au anunţat că vor recurge la acest gest, însă nu sunt la spital pentru a-şi scrie demisiile. De asemenea, şi asistenţii medicali au decis să demisioneze.

"Momentan, decizia noastră este în funcţie de ce se va întâmpla în continuare. Suntem în preaviz, cei care ne-am dat ieri demisia. Colegii care nu au apucat ieri au început azi să îşi dea demisiile în continuare. Aşteptăm să vedem noua conducere a spitalului şi vom stabili dacă vom reveni asupra deciziei sau nu. Sunt 22 de demisii ale medicilor. Am vrea să se înţeleagă că această situaţie în care am ajuns nu trebuie să continue. Dacă avem certitudinea că nu se vor perpetua lucrurile, revenim asupra deciziei. Mai sunt colegi care vor veni, sunt în concediu şi nu poţi să îţi depui demisia în concediu. Încă 9 medici. Nu vrem o negociere cu fiecare în parte, noi vrem să fim lăsaţi să ne facem treaba, să nu mai existe lipsuri care să ducă la afectarea activităţii, atât în spital cât şi în prespital, pentru că cel care are de suferit este pacientul", a declarat medicul Gabriela Bratosin.

Anterior, coordonatorul SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa, îi rugase pe medicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, care şi-au înaintat demisiile de la Unitatea Primiri Urgenţe SMURD, să revină asupra deciziei pentru că departamentul are nevoie de ei.