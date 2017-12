Nou tip de serviciu militar în România, cu durată de trei luni

18:57:49 / 28 August 2016

Curte fara caini

La vremea potrivita, cand am implinit varsta de 20 anisori, am fost incorporat militar in termen, si , am satisfacut armata timp de 3 ani, adica 1. o95 de zile la Artelierea Antiaeriana,. Se spunea ca este o armata - puturoasa- fata de infanteristii care alergau toata ziua si faceau instructie., In timp ce artileristii stateau pe tunuri si trageau punct ochit, punct lovit pana la 40 de kilometri cu ajutorul statiilor SOT., Imi amintesc cu nostalgie ca toti recrutii la incorporare erau cazati circa 3-4 saptamani in regiment unde erau tunsi kilug, spalati dezinfectati, parfumati si ajutati sa inteleaga rolul si importanta activitatii pe care a va efectua pana la liberare., Deasemene aici intrau in direct cu primele comenzi militare de adunare, rand grupa, baterie si executii la Dreapta, La Stanga, stangaimprejur sau pe loc repaus,. Stiu bine ca nici dupa aceste 3-4 saptamani inca nu toti recrutii invatase bine sa execute comenzile sergentilor, Unii sergenti mai exigenti le punea acestora in mana dreapta un somuiog de paie si in mana stanga un somuiog de fan si comanda era la paie sua la fan pana si acestia se obisnuiau sa execute corect ordinile militare., Deaceea ma intreb ce fel de armata obligatorie vrea sa introduca Motoc pentru 3-4 luni si sa fii capabil sa manuesti si tehnica din dotare care este mult mai complexa si mai sofisticata, Noi aveam pustu ZEBEU cu magazia de 5 cartuse si stiu ca erau si la 5 luni militari care nu stiau sa demonteze sau sa montez incarcatorul- tragator,. Mihnea Motoc o fi el de cariera diplomat dar articolul il scoate TOTAL NEPROFESIONIST si FARA PREGATIRE MINIMA MILITARA,,. si DEPASIT TOTAL in ceea ce priveste termenii de rezervist, concentrat sau militar in termen,. Exempliul LITUANIEI este neadecvat, impropriu si nedemn pentru o tara ca Romania.,care are o suprafata de 4 ori mai mare si o populatie de 6 ori mai mare,. Constat ca mereu dati informatii crezand ca le va citi analfabetii si nestiutorii de carte crezandu-va invicibili si ca ROMANUL UITA REPEDE,. Deaceea e bine sa stiti ca in Romania pana in 1991- 1992 s-a invatat carte si traitorii de astazi chiar pensionari nu uita VREMURILE BUNE DE ATUNCI si faptul ca voi astazi MASLUITI SI ARNCATI CU ZOAIE ASA CUM VA INVATA OCCIDENTUL IN VITA SI FIBRA ROMANEASCA<> Pe timpuri in EPOCA DE AUR SI DE FAURIRE A ROMANIEI MODERNE SI CONTEMPORANE, armata s-a facut si la 5 si la 4 si la 3 si la 2 ani si MILITARUL IN TERMEN SUB COMANDA SUPERIORILOR = REPREZENTA SCUTUL DE APARARE NEANVINS AL TARII.,,. De fapt asa cum arata romania astazi o tara DEZBINATA in zeci de particole, fara independenta si suveranitate nici nu mai are nevoie de armata ca nu mai are ce apara,. Toata economia a fost INSTRAINATA, FURATA, VANDUTA PE UN DOLAR GAURIT si circa 5 - 6 MILIOANE DE ROMANI fugariti de basescu si acolitii lui din tara ., Scriti alte articole cu minciuni ca batranii de azi au ceafa batatorita de jugul armatei care l-au purtat cu CINST, ONOARE si DEMNITATE si pana la TRADAREA DIN DECEMBRIE 1989 au aparat cu viata glia, limba si natia romana,.Toti au fost niste patrioti, eroi si demni de a se numi ROMANI