Nouă jucători se despart de HC Dobrogea Sud

Formaţia masculină Handbal Club Dobrogea Sud Constanța a devenit vicecampionaă naţională la finalul sezonului 2018-2019, acesta fiind cel mai bun sezon de la înfiinţarea clubului, echipa obţinând calificarea şi în grupele Cupei EHF. La conferința de presă desfăşurată marţi seară, la Pizza „Evo” din Constanța, au participat Ionuț Rudi Stănescu (președinte), Nurhan Ali (manager general), Laurențiu Toma (căpitanul echipei) şi George Buricea (viitorul antrenor principal al echipei a doua şi secund la prima formaţie, după retragerea din activitatea de sportiv), fiind analizată prestaţia din sezonul recent încheiat.

Nouă jucători nu vor mai face parte din lotul HCDS pentru sezonul viitor: George Buricea, Nikola Mitrevski, Viaceslav Saldatsenka, Dalibor Cutura, Nikola Crnoglavac, Stevan Vujovic, Janko Kevic, Nemanja Mladenovic și Velko Markoski. Va reveni în lot portarul Daniel Vasile, care a avut evoluţii foarte bune la Făgăraş, unde a fost împrumutat în returul campionatului.

Pregătirile pentru viitorul sezon vor începe 15 iulie, iar în perioada 22 iulie - 2 august va fi efectuat un cantonament la Sf. Gheorghe, urmat de turnee amicale, în țară și în străinătate. La 29 august este programată prima etapă din campionatul 2019-2020.

„S-a terminat un an greu, în care am reușit calificarea în grupele Cupei EHF și puțin a lipsit să trecem de grupe. Este cel mai bun an din punct de vedere al campionatului intern. Pentru prima dată am ajuns în finală, fără să pierdem vreun meci în 2019. Asta spune multe despre valoarea echipei și a clubului. A fost un an extraordinar de bun. HC Dobrogea Sud s-a autodepășit de la an la an. Sper ca anul viitor să avem satisfacții mult mai mari. Participarea în cupele europene a avut și alte efecte. A crescut cota unor jucători, au apărut oferte mai bune și, normal, jucătorii profesioniști se duc unde le este mai bine. Vom aduce jucători mai tineri, ne dorim români, să facem o echipă mai puternică. Vin patru jucători, deocamdată” - Ionuț Rudi Stănescu.

„A fost un sezon bun, am reușit să ajungem în finala campionatului. Vom juca din nou în Cupa EHF și vrem să egalăm cel puțin performanța din acest an, să jucăm în grupe și să ne calificăm mai departe. Eu spun că au fost trei ani buni de la promovarea noastră în Liga Națională, iar acest club ușor-ușor va crește. Suntem o conducere tânără, care învață de la an la an” - Laurențiu Toma.

George Buricea a fost dezamăgit că HCDS nu a mai ajuns să dispute, pe teren propriu, meciul al treilea din finala cu Dinamo Bucureşti, pentru a se retrage în fața propriilor suporteri, dar va fi organizată o partidă specială la Constanţa. Buricea se va alătura staff-ului tehnic, Zvonko Sundovski rămânând antrenor principal, iar Marko Isakovic va fi preparator fizic.

PROIECTUL ACADEMIEI DE COPII ŞI JUNIORI

HC Dobrogea Sud va continua proiectul Academiei de Copii și Juniori, cu grupe de minihandbal, juniori I, II, III și IV, pentru a descoperi viitoarele talente pentru formaţia de seniori.

„Despre Academia Dobrogea Sud nu s-a prea vorbit. Noi nu avem doar echipa de seniori. S-a făcut mare tevatură despre faptul că avem un buget mare, dar lumea uită că avem încă șapte echipe. Și că ne batem la titlu cu echipe cu bugete mari și salarii mari. Bineînțeles că ne interesează ce vine din urmă. Este important să apară tineri din propriul club, să îi înlocuiască pe cei bătrâni. Obiectivul nostru este ca de la fiecare categorie, să scoatem cel puțin un jucător valoros, care să ajungă la echipa mare. Dacă vom reuși, înseamnă că ne-am făcut treaba cu vârf și îndesat” - George Buricea.

„Nu putem să ne comparăm cu alte cluburi care au doar echipa de seniori. Noi avem încă şapte echipe (n.r. - două echipe de minihandbal, câte una la juniori IV, III, II și I, plus echipa de tineret din Divizia A). Este adevărat, cheltuielile sunt mult mai mici decât la echipa mare, dar o parte semnificativă din bugetul nostru se îndreaptă spre Academie. Mai ales că federația a schimbat sistemul competițional la juniori și sunt multe deplasări foarte lungi, deci și cheltuieli mai mari. Mă bucur nespus pentru echipele de copii și juniori care vor fi prezente la turneele finale. Este primul an în care avem academia completă, cu echipe la toate categoriile de vârstă” - Ionuţ Rudi Stănescu.

Nurhan Ali, managerul general al clubului, are încredere în îndeplinirea următoarelor obiective ale clubului constănţean: „Chiar dacă sunt voci care ne-au mai criticat după finală, eu spun că rezultatele sunt foarte mulțumitoare. Nu e puțin lucru să joci o finală, să joci în grupele Cupei EHF, iar marea noastră satisfacție vine de la Academia de copii și juniori. Cu această Academie ne trebuie însă puțină rabdare, pentru că pleci de la zero. Roadele se vor vedea în şase-şapte ani. Eu spun că suntem pe drumul cel bun. Știu că i-am obișnuit pe constănțeni cu titluri pe vremea HCM-ului. Dar cu noua echipă, în doi-trei ani, am luat o cupă, o supercupă și am jucat finala campionatului. Facem pași mărunți, dar siguri. Mergeți pe mâna noastră, aveți încredere că nu vom face orașul de rușine. HCD e pe un drum bun”.