Noutăţi cinematografice

Regizorul James Cameron va începe, la sfârşitul anului 2013, filmările pentru continuarea filmului SF ”Avatar”, în prezent, el ocupându-se de ultimele detalii privind scenariul. Regizorul a făcut aceste declaraţii săptămâna trecută, pe când participa, în Noua Zeelandă, la premiera filmului ”The Hobbit: An Unexpected Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată”. În ceea ce priveşte subiectele celor două continuări pe care regizorul vrea să le facă pentru filmul ”Avatar”, James Cameron a afirmat că partea a doua va viza diferite medii înconjurătoare de pe planeta Pandora, mai ales oceanele, iar partea a treia, lumea de dincolo de Pandora. Se pare că filmul ”Avatar 2” va fi lansat în 2015. Regizorul canadian James Cameron este considerat un expert în domeniul filmărilor care folosesc tehnologii revoluţionare. Lungmetrajele sale ”Avatar” din 2009 şi ”Titanic” din 1997 sunt filmele cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei, de 2,78 miliarde de dolari, respectiv 1,84 miliarde de dolari.

Forţa să fie cu el! Ewan McGregor îşi doreşte să apară în noile producţii ”Star Wars / Războiul Stelelor”, dacă şi producătorii acestora sunt de acord. Interpretul rolului lui Obi-Wan Kenobi şi-a manifestat de curând interesul de a participa la realizarea noilor pelicule, după ce compania Lucasfilm a fost achiziţionată recent de Disney, pentru suma de patru miliarde de dolari. Ewan McGregor nu este singurul interesat de noile oportunităţi de colaborare, alte figuri marcante ale seriei sunt dornice să dea viaţă personajelor în noile producţii, precum Carrie Fisher, alias prinţesa Leia şi Billy Dee Williams, alias Lando Calrissian.

Filmul SF ”Waterworld / Lumea apelor”, un titlu pe care publicaţiile de specialitate îl consideră unul dintre proiectele mai puţin inspirate ale actorului Kevin Costner, va avea în curând un remake. Postul de televiziune Syfy are în plan realizarea unui serial după acest lungmetraj. Filmul original i-a avut în rolurile principale pe actorii Kevin Costner, Dennis Hopper şi Jeanne Tripplehorn. Cei trei au jucat rolurile unor supravieţuitori într-o lume postapocaliptică înghiţită de apele rezultate după topirea gheţarilor. Bugetul de 235 de milioane de dolari i-a adus filmului titlul de cea mai scumpă producţie, la acea vreme. La premieră, în 1995, ”Waterworld / Lumea apelor” a luat cu asalt box office-ul, dar încasările generate au fost influenţate mai mult de vânzarea pe casete video. În schimb, bugetul serialului este unul mult mai mic, cu atât mai mult cu cât televiziunea intenţionează să se axeze mai mult pe poveste decât pe efecte speciale şi nume de staruri. La nivel mondial, filmul a avut încasări de 264,2 milioane de dolari. Pelicula a fost nominalizată la premiile Zmeura de Aur, la categoriile Cel mai prost film şi Cea mai proastă interpretare actoricească pentru Kevin Costner.

Actorii Ian McKellen şi Patrick Stewart vor reveni în franciza X-Men şi vor interpreta din nou rolurile Profesorul X, respectiv Magneto în următorul film din această serie cinematografică, intitulat ”X-Men: Days Of Future Past”, regizat de Bryan Singer. ”Îmi face plăcere să anunţ în mod oficial faptul că actorii James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult vor juca în ”X-Men: Days Of Future Past””, a anunţat regizorul Bryan Singer, într-un mesaj postat pe Twitter. La puţin timp după aceea, Barry Singer a postat un alt mesaj, spre încântarea sa, dar şi a fanilor din lumea întreagă ai acestei francize SF. ”Sunt încântat să vă anunţ că Ian McKellen şi Patrick Stewart se alătură distribuţiei din ”X-Men: Days Of Future Past”, unde vor juca din nou rolurile Profesorul X şi Magneto”.