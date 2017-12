Noutăţi cinematografice

Actorul şi cântăreţul Justin Timberlake va juca rolul unui critic culinar alcoolic, care locuieşte la New York, în filmul ”The Last Drop”. Când întâlneşte fata visurilor sale, bărbatul se gândeşte că ar trebui să încerce să se vindece de dependenţa de băutură. ”The Last Drop” va fi o comedie romantică, regizată de Peter Sollett. Scenariul este scris de Brandon şi Phil Murphy.

Tânăra actriţă britanică Emma Watson, vedetă a francizei ”Harry Potter”, este interesată să joace în adaptarea cinematografică a controversatului roman erotic ”Fifty Shades of Grey”, al scriitoarei britanice E. L. James. Emma Watson se numără printre actriţele avute în vedere de producătorii filmului pentru a interpreta rolul Anastasia Steele în această peliculă. Emma Watson a spus însă că până în momentul de faţă nu i-a fost oferit acest rol, însă a precizat că ar lua în considerare acest rol, dacă ar fi o poveste interesantă. Actriţa în vârstă de 22 de ani este conştientă că volumele din seria ”Fifty Shades Of Grey” sunt destul de vulgare, dar actriţa recunoaşte că nu le-a citit încă.

Recent, ”Fifty Shades of Grey” a devenit volumul pentru adulţi care a ajuns cel mai repede la pragul de un milion de copii vândute. Acţiunea romanului se pretează polemicilor. Inspirată iniţial din cea mai în vogă idilă în rândul adolescenţilor din acest moment, cea dintre personajele Edward şi Bella din franciza ”Twilight / Amurg”, cartea romancierei E. L. James ia o cu totul altă turnură. În Seattle, Anastasia Steele, o studentă de 22 de ani, încă virgină, cedează în faţa şarmului şi a practicilor sado-masochiste ale miliardarului Christian Grey. Graniţa dintre erotic şi pornografic a devenit centrul unor polemici intense dincolo de Atlantic, unde vânzările au explodat. Volumele din trilogie au fost cenzurate în bibliotecile din comitatul Brevard, statul american Florida, din cauza conţinutului lor considerat inacceptabil. Alţii vorbesc însă despre apariţia unui nou gen literar, ”mummy porn”, destinat menajerelor în vârstă de până la 50 de ani, aflate în căutarea unei soluţii facile pentru a-şi condimenta căsniciile. Pentru rolul Anastasiei Steele au fost vehiculate şi numele actriţelor Katie Cassidy şi Scarlett Johansson. Totodată, Angelina Jolie ar fi interesată să joace rolul principal, dar şi să regizeze adaptarea cinematografică a romanului.