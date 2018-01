O firmă românească are nevoie de 202 ore anual pentru a-şi plăti impozitele

Timpul necesar unei companii din România pentru a plăti taxele şi impozitele într-un an este de 202 ore, nivel considerat mic de analiştii companiei PricewaterhouseCoopers (PwC) şi ai Băncii Mondiale într-un studiu care evaluează 178 de ţări, avînd în vedere numărul mare al contribuţiilor. Cea mai mare parte a timpului este alocată plăţii impozitului pe profit, respectiv 101 ore pe an, se arată în raportul \"Paying taxes - 2008\". România se situează astfel pe poziţia 70 în lume în funcţie de acest indicator, în timp ce din punctul de vedere al numărului taxelor pe care trebuie să le plătească o companie într-un an, ocupă poziţia a patra, cu 96 de contribuţii.

\"Spre deosebire de România unde timpul necesar unei companii pentru a plăti taxele este relativ mic, în Belarus, o companie pierde 1.188 de ore pentru administrarea şi plata acestor taxe. În acelaşi timp, în Ucraina timpul este de 2.085 de ore\", se precizează în raport. Nivelul din România este şi printre cele mai reduse din UE. Astfel, cele mai puţine ore pentru plata impozitelor şi taxelor sînt necesare companiilor din Luxemburg - 58, Irlanda -76 şi Estonia - 81 de ore. De asemenea, în Suedia, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Belgia, Germania, Austria, Franţa şi Lituania companiile consumă mai puţine ore decît în România pentru plata impozitelor. Cel mai mare nivel al acestui indicator, la nivelul statelor din UE, este înregistrat în Cehia - 930 de ore, Bulgaria - 616 ore şi în Polonia - 418 ore.