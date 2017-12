O veste bună și una rea de la meteo. Cum va fi vremea în Dobrogea

În următoarele zile, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în Dobrogea, spun meteorologii. Cu toate acestea, vântul ne va da bătăi de cap. Administrația Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ninsori viscolite la munte şi vânt puternic în majoritatea regiunilor, valabilă începând de miercuri, 10 februarie, de la ora 10.00, și până joi, 11 februarie, la ora 14.00. În acest interval, vântul va sufla cu viteze mai mari inclusiv în Dobrogea, unde rafalele vor depăşi 50 - 60 km/h. Miercuri, cerul va fi variabil, parțial înnorat în Dobrogea, anunță meteorologii. Maximele se vor încadra între 9 și 14 grade Celsius, iar minimele între 6 și 9 grade C. Joi, vom avea parte de vreme atât cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 11 grade C, iar minimele între -1 și 3 grade C. Vineri, 12 februarie, este posibil să plouă. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar minimele între 1 și 4 grade C.

Citește și:

Avertizare de vânt puternic în Dobrogea

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni