Obama, refuzat de justiția americană

11:39:16 / 10 Noiembrie 2017

Pai ...

Trebuie precizat faptul ca Obama - marele Obama , un mare om politic si unul dintre stralucitii presedinti americani - s-a prezentat ascultator , respectuos , ca orice cetatean cu drepturi depline de peste ocean , in fata unui judecator , un judecator ca si la noi , care il citase cu cateva zile in urma , pentru a participa la tragerea la sorti , pentru juriul ce se instituia la acel moment ! Deci , din cele cateva zeci de persoane chemate pentru tragerea la sorti , au fost desemnati doar cei 12 jurati . Ca asta-i procedura judiciara la ei . Dar , s-a intamplat , ca de multe alte ori , in cazul unor guvernatori , congresmeni , presedinti , vedete de cinema etc., sa nu fie ales ... Asta e ! Nicio suparare , i s-a platit conform legii efortul deplasarii , si fiecare si-a vazut de treaba ... Care-i problema ?