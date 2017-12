Oltchim face profit cu ochi oblici

18:22:18 / 12 Iulie 2015

Despre Ochi

Sint roman, am trait multi ani in RO si expresia "ochi oblici" nu ma socheaza...prea tare. In USA, Paul ar fi dat afara de la primul protest (venit de la Ambasada Chinei). Romane, in lumea asta, ca ziarist nu te referi la caracteristici fizice, daca este ceva de capul tau, ca ziarist.