Opoziţia libiană face primele demersuri pentru a se organiza

Insurgenţa împotriva colonelului Gaddafi a intrat marţi în cea de-a treia săptămână, dar liderul libian se agaţă de putere în pofida faptului că mai multe oraşe din vestul ţării sunt controlate de opoziţie şi a presiunii exercitate de occidentali. Estimările cu privire la numărul de morţi din Libia în urma represiunii variază între câteva sute şi câteva mii. “Poporul meu mă adoră. Ei ar muri pentru a mă proteja”, afirma luni liderul libian în cursul unei întâlniri la care a participat, între alţii, jurnalista americană Christiane Amanpour de la canalul de televiziune ABC. Pentru întreaga comunitate internaţionale, declaraţiile liderului libian despre dragostea poporului lui faţă de el sunt delirante şi arată că nu este calificat să îşi guverneze ţara. În cea de-a 15-a zi a unei revolte fără precedent care s-a transformat în insurecţie, Muammar Gaddafi şi forţele sale nu mai controlau decât Tripoli şi regiunea sa. Insurecţia libiană a anunţat, ieri, înfiinţarea unui consiliu militar la Benghazi, embrionul unei viitoare armate de eliberare. Lista membrilor acestui consiliu nu a fost definitivată încă, dar generalul Abdel Fatah Yunis, un fost ministru al colonelului Kadhafi, care s-a alăturat opoziţiei, face parte din acesta. Acest consiliu urmează să facă legătura cu organizaţii similare din alte oraşe eliberate din ţară. Totuşi, militarii loiali liderului libian au consolidat, ieri, frontiera cu sudul Tunisiei, de unde au plecat duminică şi luni.

Seif al-Islam, unul dintre fiii liderului libian, poate fi văzut într-o înregistrare video cu o armă automată, în timp ce promite că va înarma susţinătorii de la Tripoli pentru a-i putea înfrunta pe protestatari. Stând în picioare pe platforma unei camionete, în mijlocul unei mulţimi agitate de bărbaţi care l-au întrerupt de mai multe ori, Seif al-Islam promite că le va furniza arme şi precizează că a venit pentru a le ridica moralul. Înregistrarea video, care circulă pe YouTube, arată o latură a lui Seif contrară imaginii de reformist pe care şi-a cultivat-o în ultimul deceniu, când a jucat rolul de principal interlocutor al Libiei cu Occidentul.

Sute de mii de evacuaţi. Situaţia la frontiera dintre Libia şi Tunisia a atins un nivel de criză, după trecerea unui număr de 100.000 de persoane, care se refugiază din calea represiunii declanşată de regimul de la Tripoli, de la 20 februarie, a avertizat Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi. Peste 61.000 de persoane au fugit spre Egipt şi până la 40.000 spre Tunisia, iar alte 1.000 au intrat în Niger. Există informaţii în legătură cu femei şi copii grav răniţi. Principala prioritate a ONU este de a avea acces la Tripoli şi la zonele limitrofe ale capitalei. Situaţia de securitate este extrem de volatilă, însă chiar şi aşa materiale medicale au putut fi livrate în estul Libiei.

Un număr de 86 de români au fost aduşi în ţară din Libia, 60 dintre aceştia fiind transportaţi cu o aeronavă MApN, care a aterizat pe Aeroportul Otopeni în noaptea de luni spre marţi, iar 26 au ajuns cu un avion la Budapesta, de unde au fost preluaţi cu un autocar al Poliţiei de Frontieră. Şi aeronava MApN C-130 Hercules a desfăşurat, ieri, a patra misiune în cadrul podului aerian Bucureşti-Tripoli, pentru a evacua din Libia un grup de aproximativ 60 de persoane, dintre care 41 de români. Alţi patru cetăţeni români care au plecat din portul Ras Lanuf, la bordul unui feribot italian, au ajuns cu bine în Malta.

Tot mai puţini aliaţi. „Muammar Kadhafi este un om mort din punct de vedere politic”, a declarat o sursă de la Kremlin. Aceeaşi sursă a declarat că liderul libian “nu îşi are locul în lumea civilizată şi trebuie să renunţe la putere”. Încă de la începutul revoltei în Libia, preşedintele Medvedev a reacţionat negativ la acţiunile autorităţilor împotriva opozanţilor. Banca Centrală a Austriei (OeNB) a anunţat că a îngheţat activele familiei liderului libian şi ale altor asociaţi ai săi care sunt sancţionaţi de UE. OeNB a afirmat că circa 1,2 miliarde de euro, sub formă de active libiene, sunt depozitaţi în instituţii financiare austriece, adăugând că rămâne de clarificat cât anume din aceste depozite aparţine celor aflaţi pe lista de sancţiuni a UE. Şi Germania a anunţat că îngheaţă un cont deţinut de unul dintre fiii liderului libian. Pe de altă parte, Libia l-a înlocuit pe ambasadorul său în SUA, care a trecut de partea insurecţiei, cu un diplomat loial regimului, conform unor informaţii furnizate luni de Departamentul de Stat american. Adunarea Generală a ONU urmează să voteze, astăzi, la New York suspendarea Libiei din Consiliul pentru Drepturile Omului.

Zonă de excludere aeriană. Şefii de stat şi de guvern din ţările UE se vor reuni pe 11 martie la Bruxelles pentru un summit extraordinar consacrat răspunsului lor la criza libiană şi la cea din Africa de Nord. Guvernul britanic analizează şi posibilitatea staţionării unor avioane de tip Typhoon la baza Akrotiri, din Cipru, în cazul creării unei zone de excludere aeriană în Libia. Două avioane de alimentare, de tip VC10, se află, deja, în Cipru şi au oferit susţinere în cadrul operaţiunilor de evacuare a unor civili din Libia. Aceste sugestii apar după ce forţele loiale liderului libian au încercat să preia controlul asupra zonei oraşului Zawiyah, aflată sub controlul insurgenţilor din cadrul opoziţiei. Ofensiva forţelor loiale liderului libian a eşuat, iar oraşul se află, în continuare, sub controlul opoziţiei. Crearea unei zone de interdicţie aeriană în Libia pentru a proteja populaţia de abuzurile regimului colonelului Kadhafi ar necesita distrugerea prealabilă a sistemului de apărare antiaeriană a ţării, a declarat, ieri, generalul american James Mattis, aflat la comanda operaţiunilor în zonă. Ideea introducerii unei zone de interdicţie a survolului în Libia, similară celei care a permis protejarea populaţiilor civile kurde din nordul Irakului, în timpul lui Saddam Hussein, sau celei din timpul războiului din Balcani, este analizată, dar nu face încă obiectul unui acord.