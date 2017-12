Oprah Winfrey a înregistrat ultimele emisiuni

Adio spectaculos. Realizatoarea americană de televiziune Oprah Winfrey a înregistrat ultimele două emisiuni ale show-ului care a făcut-o celebră. Înregistrările au fost realizate la United Center din Chicago, în faţa a 13.000 de spectatori. Numeroase vedete au ţinut să participe la emisiunile de adio, printre care s-au evidenţiat Madonna şi Beyonce, Halle Berry, Tom Hanks, Will Smith sau Tom Cruise şi Katie Holmes. Intitulată “Surprise Oprah! A Farewell Spectacular”, deoarece Oprah Winfrey nu a fost informată despre numele celebrităţilor trecute pe lista invitaţilor, emisiunea a fost împărţită în două episoade în care vedetele au dorit să onoreze, prin prezenţa lor, eforturile întreprinse de renumita realizatoare în domeniul educaţiei şi al luptei contra sărăciei. Ultimele două ediţii ale Oprah Winfrey Show vor fi difuzate peste ocean pe 23 şi 24 mai.

“Emisiunea ta a transformat surprizele într-un gen al artei”, a declarat Tom Hanks. “Oprah Winfrey, astăzi nu eşti înconjurată de nimic altceva decât de dragoste. Apartamentul tău nu era suficient de mare ca să ne găzduiască pe toţi, aşa că uite că am venit aici!”, a adăugat actorul american, arătând cu braţele imensa arenă din Chicago unde se filmează celebra emisiune. Şi actriţa Halle Berry a făcut, cu acelaşi prilej, o descriere interesantă a talk show-ului care a consacrat-o pe Oprah Winfrey: “Esenţa acestei emisiuni este aceea că noi toţi suntem mai degrabă la fel decât diferiţi”. Madonna a lăudat-o pe Oprah pentru curajul ei: “Nu este un secret faptul că milioane de persoane se simt inspirate de Oprah. Eu sunt una dintre aceste persoane. Ea luptă pentru lucrurile în care crede, chiar dacă asta o face să devine nepopulară. Este o femeie autodidactă, care s-a aflat în fruntea domeniului ei de activitate timp de peste 25 de ani şi, în prezent, tot ea este cea mai bună!”

Un exemplu de urmat. Cântăreaţa Aretha Fraklin a cântat “Amazing Grace”, iar Beyonce, care a interpretat noul ei single, “Run the World (Girls)”, a declarat că, datorită celebrei realizatoare americane, “femeile de pretutindeni au ajuns să înţeleagă mai bine ce sunt, cine sunt şi ce pot deveni”. Şi Maria Shriver, al cărei soţ, Arnold Schwarzenegger, a recunoscut în mod public că are un copil născut dintr-o relaţie din afara căsătoriei, a fost prezentă la Chicago, pentru a o saluta pe Oprah Winfrey, cu care este prietenă de peste 30 de ani. La rândul lui, Tom Cruise i-a spus că pentru el este o onoare că a fost invitat de 12 ori în emisiune, începând din 1988. Referindu-se la prima prezenţă în emisiune a actorului american, ce a avut loc în urmă cu 23 de ani, Oprah a glumit: “Arătai de parcă aveai 10 ani”. Printre celelalte celebrităţi prezente la show-ul de marţi seară s-au mai numărat Queen Latifah, Josh Groban, Patti LaBell, Jerry Seinfeld, John Legend, Diane Sawyer şi Michael Jordan. Printre numeroasele discursuri de mulţumire, Jamie Foxx şi Stevie Wonder i-au cântat celebrei realizatoare piesa “Isn\'t She Lovely”, iar starul country Rascal Flatts i-a cântat balada “I Won\'t Let Go”. Usher a încheiat seara, cântând o versiune gospel a piesei “Oh Happy Day”.

Emisiunea The Oprah Winfrey Show este liderul de audienţă pe segmentul talk show-urilor diurne din SUA, difuzată din Chicago, de postul ABC, pe întreg teritoriul american şi în peste 140 de ţări. Oprah Winfrey intenţionează să prezinte o nouă emisiune zilnică, pe propriul post de televiziune, OWN, lansat oficial pe 1 ianuarie 2011, în cadrul unui parteneriat cu Discovery Communications. Aceasta a recrutat deja câteva staruri de la Hollywood care îşi vor prezenta propriile talk show-uri pe acest post: Jenny McCarthy, Rosie O\'Donnell şi Ryan şi Tatum O\'Neal. Totodată, câţiva actori de prim rang, precum Julia Roberts, Forest Whitaker şi Goldie Hawn vor regiza şi prezenta o serie de documentare.