Orban este de părere că PNL nu ar trebui să-l sprijine pe Băsescu la viitoarele alegeri

Cursurile Şcolii de Vară a TNL au continuat, ieri, la Constanţa, în aceeaşi notă în care au debutat. Cu o întîrziere de aprox. 20 de minute, cauzată de nepunctualitatea participanţilor, preşedintele PNL Bucureşti, Ludovic Orban, şi-a început discursul cu tema “Tranzacţia către capitalism dominată de mentalităţile comuniste”. Prelegerea nu a reuşit să sensibilizeze prea mulţi tineri liberali, aceştia profitînd de orice ocazie pentru a părăsi sala, spre disperarea organizatorilor. “În pauză se fumează şi se vorbeşte la telefon… în sală sînt scaune goale, aşa că intraţi”, îndruma învăţăceii preşedintele Tineretului Naţional Liberal (TNL), Cristian Adomniţei. În tot acest timp, viitoarele speranţe ale PNL rămase în sală şi-au găsit diverse preocupări, cum ar fi citirea ştirilor mondene din ziare.

Revenind la discursul lui Ludovic Orban, acesta a fost condimentat din plin cu venin la adresa partenerilor de guvernare şi, mai ales, a preşedintelui ţării, Traian Băsescu. “Băsescu continuă să îşi imagineze că poate să joace pocker şi să facă cacealmale poporului”, a precizat preşedintele PNL Bucureşti în faţa tinerilor liberali. În ceea ce priveşte desecretizarea Arhivelor Securităţii, Orban a precizat că şeful statului are cu siguranţa legături cu fosta Securitate, avînd “cel puţin dosar de urmărire”. Şi cazul Monei Muscă a fost readus în atenţia tinerilor liberali de către Orban. El s-a arătat şocat de faptul că “justiţiara” Mona Muscă a fost colaborator al Securităţii. “Nu poţi ascunde la nesfîrşit că eşti un mincinos şi un ticălos şi că ai fost colaborator al Securităţii”, a spus Orban, adăugînd: “Este cert că, în mod voit, cineva a umblat la dosarul Monei Muscă. Poate un ofiţer sau cineva din conducerea SRI. Acest lucru arată că există o intenţie de cosmetizare a unor dosare. Din fericire, în afară de dosarul de colaborator există mai multe elemente prin care se poate ajunge la adevăr. Toţi colaboratorii aveau dosare de urmărire pentru că, fiind nişte surse de informaţii, ei trebuia să fie verificaţi, la rîndul lor, permanent. Turnătoriile făcute de informatori nu existau numai la dosarul lor, ci şi la cele ale celor pe care i-au turnat. Aşa că se poate merge şi în această direcţie. În plus, există microfilmele şi alte urme secundare”, a precizat Orban. El a mai spus că este foarte important ca transmiterea dosarelor să se facă în mod nediscriminator şi ca CNSAS-ul să nu se pronunţe pînă nu realizează mai multe studii amănunţite, mai ales acolo unde “este evident că dosarul este lucrat”. “Organizaţiile politice ar trebui să îi scoată din rîndurile lor pe foştii ofiţeri, colaboratori şi informatori ai Securităţii, care pînă acum şi-au ascuns acest mare păcat. Am constatat, cu tristeţe, la colegii noştri de guvernare, că deşi au apărut două nume evidente de ofiţeri, nu de presupuşi informatori, Aurel Teodorescu şi Silvian Ionescu, aceştia nu au fost excluşi din partid. Interesant este că amîndoi au fost primiţi cu influenţa lui Băsescu. Sper, totuşi, ca PD să revină la sentimente mai bune şi să facă curăţenie”, a declarat Orban. Atunci cînd a fost întrebat de unul dintre tinerii prezenţi în sală dacă PNL îl va mai sprijini pe Traian Băsescu într-o nouă candidatură, Orban a spus: “Nu pot vorbi în numele partidului, dar din punctul meu de vedere, nu putem sprijini un astfel de om”.

Un alt invitat al Şcolii de Vară al TNL a fost istoricul Stejărel Olaru, care a declarat că dosarul de Securitate al preşedintelui Băsescu nu va fi văzut vreodată, nici măcar după ce acesta nu va mai fi şef al statului. “Trebuie să ştim despre ce dosar este vorba. E vorba de un dosar de informator, e vorba de un dosar de ofiţer acoperit al Securităţii? În cazul lui Băsescu, încă nu ştim precis care e situaţia, deşi au fost făcute publice nişte documente potrivit cărora a fost recrutat ca informator în timpul studenţiei”, a menţionat Olaru.

Cursurile Şcolii de Vară continuă astăzi, avîndu-i ca invitaţi pe ministrul Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu, ministrul delegat pentru controlul implementării acquis-ului comunitar şi a programelor cu finanţare europeană, Cristian David, ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Gheorghe Flutur, şi ministrul Apărării Naţionale, Teodor Atanasiu.