Până la pragul de 4.000 lei, salariile se dublează. După, creştere cu 45%

20:19:09 / 05 Martie 2017

Pentru Extera

Olguta ne mareste salariilii sipensilii si ajutoarilii iar in kurand nemtzii si olandezii vor veni sa munceaska la noi!sa fie klar,daca nu dai 2000 de euro lunar,eu nu vin sa muncesk la tine!Mai bine ma pensionez sa devin si eu mokangiusau asistat social sau fost "revolutionar" protejat de "guvernul"Dragneanu.Hai la revedere ba!Ne vedem cand urk in autobuz ca altii sa merg sa-l pup in kur pe Liviu,ca acum asa e moda!