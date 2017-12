Panama Papers, răzbunarea săracilor

06:32:35 / 07 Aprilie 2016

Al treilea ochi - e prin Panama si alte insule

Un comentariu al d.lui F Georgescu f bun. Intradevar, diferenta dintre plusul si minusul planetei e in Panama si alte paradisuri fiscale. Baietii destepti trag tepe si fenteaza fiscul pe tot globul. Politicienii mint in tarile pe care le conduc, propovaduiesc la prosti sa respecte legile, sa-si plateasca taxele, iar ei ocolesc legea si vedem ca sunt la un pas de a distruge planeta. Dar culmea, cei care conduc planeta sunt in general masoni. Ei se cred iluminatii planetei. Si acesti iluminati de fapt sunt specialisti in inginerii financiare doar. Legislatia lor ticaloasa permite si creaza asemenea dezechilibre financiare.