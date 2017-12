Pasagere maritime în Portul Constanţa

Litoralul românesc şi obiectivele turistice din municipiul Constanţa au fost vizitate, ieri, de aprox. 200 de turişti, ce au sosit la bordul a două nave maritime de croazieră care au acostat în terminalul de pasageri al Portului Constanţa. „Hebridean Spirit”, sub pavilion Marea Britanie, şi „Seadream 1”, sub pavilion Bahamas, sînt la prima escală pe 2007 în Portul Constanţa. Pasagerul britanic are o capacitate de 96 de turişti, iar programul de croazieră de anul acesta include, pe lîngă sejururile din Marea Mediterană, Caraibe, America Latină şi America de Sud şi unul în Marea Neagră. Referitor la „Seadream 1”, agentul navei, Constantin Şoimu, a declarat că avînd numai 105 metri lungime, pasagerul poate fi catalogat mai degrabă un iaht de lux. „La bordul navei sînt 86 de turişti, în marea lor majoritate americani, şi 90 membri de echipaj, care fac un sejur în Marea Neagră. Seadream 1 vine din Portul Nessebur din Bulgaria şi va pleca spre Odessa, Ucraina. Ultimul port din această croazieră este în Grecia”, a declarat Constantin Şoimu. La bordul navei, turiştii au la dispoziţie o minipiscină situată pe puntea principală, jacuzzi, săli de lectură, de spectacol, de dans şi de fitness.