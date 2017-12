Patronii constănțeni vor să angajeze, dar nu au pe cine!?

12:51:23 / 26 Iulie 2016

Angajatii buni ii ai daca-i platesti. Nu poti,inchide firma aia si lucreaza si tu la altii.

Atunci cand te gandesti sa-ti faci o afacere,iei in calcul faptul ca nici un om nu vrea sa fie maimuta ta,ca fiecare angajat are suflet,minte poate mai multa ca tine,este om. Nu poti sa-ti faci un plan de afaceri din care sa reiasa un castig pentru tine dar si motivare pentru angajati,atunci inseamna ca trebuie sa faci altceva. Nu poti pretinde castig platind salarii in regim de supravietuire,ca asa ne-au obisnuit tradatorii conducatori ai Romaniei din 1989 pana azi. Vrei in Europa reala? Fii European,nu tigan roman hot si cu gura mare.