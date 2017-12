Paul Van Dyk, atacat cibernetic de un hacker rasist

Talentatul DJ german Paul Van Dyk a fost victima unui atac cibernetic, joi, când un hacker i-a piratat contul de Twitter şi a expediat celor 1,3 milioane de followers ai săi un mesaj cu o profundă conotaţie rasistă. ”Regula Numărul 1: Persoanele de culoare nu sunt acceptate la concerte începând din acest moment. Fără excepţii”, se afirma în acel mesaj rasist. După câteva ore, Paul Van Dyk a şters acel mesaj ofensator şi şi-a cerut scuze în mod public: ”Salut, contul meu a fost într-adevăr piratat. Întreaga mea echipă lucrează acum pentru a-l readuce sub control. Vă mulţumesc pentru mesajele voastre”.

Agentul de presă al artistului a dezvăluit pentru TMZ că acesta a fost de două ori victima piraţilor cibernetici într-o singură zi, după ce contul personal al starului a fost piratat de hackeri, care au publicat seriile cărţilor sale de credit şi au şters toate celelalte informaţii de pe site. Ulterior, asistenţii DJ-ului au recăpătat controlul asupra tuturor conturilor pe care acesta le are pe internet, iar site-ul personal al artistului funcţionează în prezent în regim normal.

Matthias Paul, cunoscut sub numele de scenă Paul Van Dyk, s-a născut pe 16 decembrie 1971, în Germania, şi este unul dintre cei mai apreciaţi DJ pe plan internaţional. Paul Van Dyk şi-a descoperit pasiunea pentru muzică ascultând posturile de radio germane şi a decis să creeze un gen de muzică diferit, care să treacă dincolo de graniţele stilului tehno. În prima parte a anilor 1990, Paul Van Dyk a mixat foarte des în cluburile din Berlin, până când şi-a lansat primul album, ”45 RPM”, în 1994. După apariţia pe piaţă a celui de-al doilea album, ”Seven Ways”, a devenit cunoscut şi pe plan internaţional, iar single-ul ”For An Angel” l-a transformat într-o vedetă de calibru mondial. Discul său ”Out There & Back”, lansat în 2000, a fost elogiat de criticii muzicali şi apreciat de public. Paul Van Dyk a câştigat un premiu Grammy, iar albumele sale s-au vândut în peste trei milioane de copii pe plan mondial.