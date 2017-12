Paula Seling, tristă că a venit... primăvara

Una dintre cele mai apreciate voci autohtone, Paula Seling, are, în această primăvară, un motiv de tristeţe, deşi are o viaţă împlinită, atît pe plan profesional, cît şi sentimental. "A fost prima oară în viaţa mea cînd nu a venit şi nu a trecut iarna... Nu mi-a fost frig să mi se înroşească vîrful nasului şi nu mi s-au topit fulgii pe obraji deloc. M-am bucurat că au început să înflorească pomii, dar a fost şi prima oară cînd m-am întristat că a venit primăvara", a mărturisit artista.

În plus, Paula se gîndeşte cu tristeţe şi la faptul că s-au împlinit zece ani de cînd a terminat liceul, la trecerea ireversibilă a timpului. "Iarna aveam motive în plus să fiu copil mai mult decît de obicei, dar în această iarnă am muncit mult, poate nu am fost copil deoarece nu am avut timp. Au trecut zece ani de cînd terminam liceul, m-am întristat pentru că abia ieri făceam pariuri despre locul unde or să mă prindă următorii zece ani din viaţă şi în loc să îi surprind eu pe ei, m-au speriat ei pe mine", a mai spus interpreta.