Pe 11 septembrie, toţi elevii de clasa a V-a vor avea manuale

Premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Educaţiei, Liviu Pop, ca la începutul anului şcolar să nu mai fie probleme cu lipsa manualelor şcolare. Pop a precizat că licitaţia este în desfăşurare şi a dat asigurări că în 11 septembrie toţi elevii de clasa a V-a vor avea manuale. La începutul şedinţei de guvern de joi, premierul i s-a adresat ministrului Educaţiei: "Domnule ministru Pop, credeţi că e vreo şansă să fim primul guvern care în 10 ani sau câţi or fi să nu mai aibă pe 15 septembrie celebrul scandal al manualelor care nu sunt când începe anul?". "Domnule prim-ministru, e prioritatea zero, dacă o pot numi aşa, a mandatului meu. Avem în momentul de faţă licitaţia în desfăşurare. Exact astăzi se încarcă. Pentru 151.950 de elevi de clasa a V-a pe noua programă şcolară, evident la începutul lunii august vom avea o consultare publică şi o întâlnire la nivelul Guvernului, pentru că atunci se va decide ce manual va merge la fiecare profesor din învăţământul preuniversitar. Avem bani inclusiv pentru formarea dascălilor pentru noile manuale şcolare, aşa că nu e nevoie la rectificarea bugetară de sume suplimentare pentru acest capitol, important este să ne mobilizăm la nivelul ministerului, lucru care îl vom face. În 11 septembrie, pentru prima dată, aşa cum aţi spus, să avem manualele pe noile programe şcolare pentru copiii de clasa a V-a care, să nu uităm, de cinci ani de zile au avut tot timpul probleme", a afirmat Liviu Pop, potrivit news.ro. "Pe 15 august am să vă rog să vă întâlniţi dumneavoastră singur cu cine doriţi. După cum ştiţi, este sărbătoare în august. Avem? Da sau nu", a replicat premierul. Ministrul Educaţiei a adăugat că "în perioada 1-8 august se decide ce manual merge la fiecare copil din România".