Pensiile nesimțite ale parlamentarilor răscoală România

11:06:43 / 18 Decembrie 2015

impostorii

Impostorii care si-au votat rente, nu pensii, pentru ca pensiile sunt basca, cum spune turcul, s-au inghesuit pe listele de candidati fara sa ii oblige cineva. Acum ne spun ca nu au continuitate si ca pensiile lor vor fi mai mici. Cand ne-au cersit votul, nu ne-au spus asta. Ar trebui iesit in strada si alungati cu pietre nu din Parlament, ci din tara. Pensia medie este de 890 de lei. Cu 5%, un pensionar ia in 10 ani cat ia un parlamentar, in afara pensiei, pentru patru ani. Cel putin PNL nu a votat legea! Asta nu inseamna ca sunt mai buni.