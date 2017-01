Parlamentarii și-au asigurat pensii... nesimțite

Nu avem bani pentru majorat salariul minim pe economie de la 1.050 la 1.200 de lei, nu avem bani pentru acordarea de prime, sporuri, tichete de masă sau vouchere de vacanţă. Ba mai mult, ministrul Finanțelor, Anca Dragu, ne-a spus cu seninătate că putem trăi și cu bani puțini, la fel ca și cetățenii altor țări, precum Brazilia, India, China şi Africa de Sud, unde locuitorii „sunt săraci şi mulţi şi toţi ştiu să facă câte ceva pe doi lei”. În schimb, când vine vorba de propriile interese, aleșii găsesc întotdeauna bani suficienți pentru tot felul de favoruri. În timp ce poporul fierbe cerând, printre multe altele, mai puține privilegii pentru cei din fruntea statului și în condițiile în care avem legi făcute pe genunchi, iar marile proiecte de dezvoltare a țării (amintind numai de cele referitoare la construcția de autostrăzi) se prăbușesc precum castelele de nisip, parlamentarii au găsit de cuviință să-și mai acorde câteva favoruri, pentru că, nu-i așa, „sunt săraci și trăiesc de azi pe mâine”. Ba chiar, la un moment dat, o cucoană parlamentar, senatorul PNL Steliana Miron, se plângea că indemnizaţia pe care o primește este atât de mică încât banii nu-i ajung nici măcar pentru coafor. Profitând de viteza cu care se împart banii țării pentru 2016 în Parlament, deputații și senatorii au adoptat controversatul proiect de lege prin care aceștia vor avea dreptul de a beneficia de pensie specială. Decizia aleșilor vine după ce președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea variantei inițiale a legii, care a fost adoptată în iunie.

MODIFICĂRI Principala modificare față de proiectul inițial este că deputații și senatorii vor beneficia de pensie doar dacă au încheiat cel puţin un mandat complet de parlamentar. Astfel, ei vor primi o pensie specială, calculată în funcţie de numărul de mandate încheiate, însă în limita a cel mult trei. Potrivit proiectului, un parlamentar cu un mandat ar urma să primească o pensie de aproximativ 1.550 de lei, unul cu două mandate ar primi 3.100 de lei, iar cei cu minimum trei mandate ar câştiga aproximativ 4.600 de lei. Legea va ajunge la preşedintele Klaus Iohannis, care este obligat acum, în termen de 10 zile, să o promulge.

FARISEISM ȘI IPOCRIZIE Adoptarea proiectului în plenul Parlamentului a fost marcată de o serie de dispute procedurale între PSD şi PNL. După ce inițal au votat „in corpore” cererea de reexaminare a proiectului de lege, liberalii s-au supărat și au cerut ca proiectul să fie supus din nou votului. Numai că, atunci când a fost cazul, liberalii au părăsit sala de ședințe. În cele din urmă, legea a fost anunţată ca fiind aprobată în integralitate, cu amendamentele aduse de comisii. Pentru a fi ipocriți până la capăt, peneliștii, prin deputatul Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL, au declarat, imediat după vot, că pensiile speciale pentru parlamentari sunt „o mizerie”. Și, dacă tot sunt considerate „o mizerie”, poate că aleșii ar face bine să scrie cu mâna lor că refuză să primească pensii speciale. Noi credem că este puțin probabil să se întâmple așa ceva. La rândul său, senatoarea grevistă Cristiana Anghel a făcut o criză de nervi când a fost rugată să explice de ce este nevoie ca parlamentarii să aibă pensii speciale. Ea le-a spus jurnaliștilor că merită anumite beneficii având în vedere ameninţările la care este supusă din postura de ales al neamului. „Atât timp cât am zis „dreptate până la capăt“ și toți ceilalți și-au recuperat drepturile, era normal să recuperăm și noi”, a declarat ea, cu nonșalanță.

Pensii speciale şi pentru aleşii locali?

Și, pentru că tot a fost deschisă Cutia Pandorei, după ce au votat controversatul proiect de lege prin care și-au acordat pensii speciale, deputații și senatorii au votat în comisiile de specialitate ca aleșii locali să primească și ei pensii speciale. Nu vor beneficia toţi aleşii locali, ci doar primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii judeţene. Potrivit proiectului de lege, pensiile speciale vor fi acordate în funcție de indemnizațiile aleșilor și numărul de mandate. Astfel, un primar de comună, care are unul sau două mandate, ar urma să primească în plus la pensie câteva sute de lei. Suma ar crește semnificativ pentru un primar de muncipiu sau președinte de Consiliu Județean, care pot primi cu până la 4.000 de lei mai mult. Edilii au primit cu entuziasm vestea, mai ales că, spun ei, au responsabilităţi mai mari decât senatorii şi deputaţii. Inițiativa legislativă are toate șansele să fie aprobată în Parlament, în condițiile în care la anul sunt alegeri locale, iar ”candidații au nevoie de stimulente”. Dacă această inițiativă va trece, ne vom putea trezi că și funcționarii publici vor pensii speciale.