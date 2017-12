Peştera are punctaj maxim la finalul turului

Campionatul Judeţean de fotbal (Liga a V-a), competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa, a luat vacanţă în urmă cu trei săptămâni. Returul este prevăzut să înceapă în luna martie, data exactă urmând să fie stabilită în funcţie de condiţiile meteo.

În Seria Sud, campioana turului este CS Peştera, singura echipă de seniori din judeţul Constanţa care nu a pierdut niciun punct până acum! De altfel, această serie pare cea mai puternică din cele trei ale Campionatului Judeţean, pe lângă Peştera având echipe de valoare AS Valea Dacilor şi Dunărea Ostrov. N-ar fi exclus ca din sezonul viitor să le vedem pe toate trei în Liga a IV-a, chiar dacă regulamentul prevede că numai ocupanta primului loc din fiecare serie are drept de promovare. Reamintim ce s-a întâmplat în vară: deşi au câştigat seriile în sezonul trecut, Dunărea Ostrov şi Farul Tuzla au preferat să rămână în Campionatul Judeţean, astfel că, pe lângă Recolta Nicolae Bălcescu, alte patru echipe din ”Judeţ” au ajuns în Liga a IV-a, CFR Constanţa, Danubius Rasova, CSSM Medgidia şi Tineretul Valea Dacilor. În plus, Dacia Mircea Vodă şi Sport Prim Oltina au renunţat să mai joace în Liga a IV-a, preferând să continue în Campionatul Judeţean!

Clasament Seria Sud la finalul turului: 1. CS Peştera 39p; 2. AS Valea Dacilor 34p; 3. Dunărea Ostrov 27p; 4. Gloria Seimeni 25p; 5. Voinţa Siminoc 24p; 6. Sport Prim Oltina 22p/12j; 7. Speranţa Nisipari 21p/12j; 8. Trophaeum Adamclisi 17p; 9. Inter Ion Corvin 16p; 10. Sacidava Aliman 13p; 11. AS Ciocîrlia 10p; 12. Voinţa Cochirleni 10p; 13. Dacia Mircea Vodă 4p; 14. Marmura Deleni 3p. Restanţa Nisipari - Oltina va avea loc la primăvară.