Plasmele, mai ieftine cu 30%

Aderarea ţării noastre la UE va influenţa preţurile produselor electrocasnice. Potrivit legislaţiei, de la 1 ianuarie 2007, o parte din accizele şi taxele percepute pentru produsele din afara zonei comunitare se reduc cu cel puţin 20%, iar comercianţii români au anunţat deja ieftiniri pentru o parte din produsele electrocasnice provenite din Asia. Mai mult decît atît, încă din această lună, românii îşi pot cumpăra plasme cu 30% mai ieftine faţă de luna trecută. Potrivit comercianţilor, reducerile de preţuri vor continua pentru întreaga gama de produse precum sistemele audio-video performante sau DVD-uri. Tot de la 1 ianuarie se vor modifica şi preţurile la automobilele produse în Asia. Datorită reducerilor de taxe prevăzute de legislaţia în vigoare, maşinile asiatice s-ar putea ieftini cu pînă la 30%.

Aceste ieftiniri ar putea revigora serios piaţa electrocasnicelor, care în acest an a intrat într-un declin. Reprezentanţii firmelor producătoare au precizat că, în acest an, cererea este, în medie, cu o treime mai mică faţă de anul trecut. Motivul, spun ei, nu este lipsa banilor, ci faptul că românii preferă acum să economisească pentru cheltuielile curente. Scăderea vînzărilor la aparatura electrocasnică înregistrată în prima parte a acestui an vine după trei ani de creştere spectaculoasă din cauza introducerii creditului de consum. Pînă anul trecut, inclusiv, vînzările au crescut cu mai bine de 30%. Reprezentanţii firmelor de electrocasnice sînt de părere că scăderea înregistrată în acest an nu reprezintă o plafonare a cererii, ci o corecţie realizată de către Banca Naţională a României prin introducerea noilor norme de reglementare a creditării. Potrivit producătorilor de produse electrocasnice, românii au început să devină mai prudenţi atunci cînd vine vorba de contractarea unui credit. Ei preferă acum să facă economii pentru cheltuieli stringente, în loc să investească în bunuri de folosinţă îndelungată.