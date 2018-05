Plăți prin SMS și cod QR, direct la comercianți

Visa ar putea implementa până la sfârşitul anului o soluţie ieftină, mVisa, utilă în aplicarea Legii cash-back, care introduce plăţi electronice obligatorii pentru comercianţii cu vânzări mai mari de 10.000 euro pe an, susţine Cătălin Creţu, director general pentru Romania, Croaţia, Slovenia & Malta, citat de agerpres.ro - „Noi ne dorim implementarea cât mai repidă a soluţiei mVisa. Este posibil chiar până la sfârşitul lui 2018, dar depinde şi de dorinţa şi de capacitatea de a o implementa, având în vedere multele alte reglementări pe care le au de implementat, GDPR (Regulamentul General privind Protecţia Datelor - n.r.) sau PSD2 (Directiva Serviciilor de Plată - n.r.), care le ocupă resursele în momentul de faţă“. Creţu a precizat că legea a fost criticată pentru că introduce costuri suplimentare comercianţilor mici, deoarece POS-urile pe care băncile le instalează acum costă aproximativ 300 euro bucata - „O bancă nu-şi permite să imobilizeze 300 euro la un comerciant fără să ia anumite costuri fixe. Deci am fost cumva într-un blocaj. Dorim să discutăm cu băncile şi cu industria de plăţi și să introducem o soluţie de acceptare care are costuri neglijabile şi chiar zero pentru comerciantul final. Vorbim despre plăţi pe baza unui cod QR. Practic un carton cu acel cod QR identifică comerciantul, iar plătitorul trebuie să-l scaneze și să introducă suma. Apasă un buton şi a plătit“. Soluţia funcţionează şi pentru telefoanele inteligente, dar şi pentru cele simple, prin introducerea într-un SMS a codului comerciantului şi sumei de plată.