PMP și-a desemnat candidații pentru diaspora

PMP și-a desemnat luni prin vot candidații pentru diaspora, urmând ca partidul sa propună comunităților din străinătate români care își desfășoară activitatea în afara granițelor.

În urma alegerilor interne, PMP i-a desemnat pentru lista pe care o va depune pentru diaspora la Camera Deputaților pe Constantin Codreanu (79 voturi), Doru Coliu (28 de voturi), Frângu Dănuț (23 de voturi), Cozma Sorin (18 voturi), Ingrid Hohr (9 voturi) și pe Ion Leascenco (6 voturi).

Pe lista pe care o va depune pentru diaspora Senat PMP i-a desemnat pe Daniel Ţecu (65 voturi), Doru Dendiu (59 voturi), Marin Brancoveanu, (19 voturi), Rusu Mihai (18 voturi) și pe Constantin Coman (16 voturi).

Traian Băsescu le-a transmis candidaților că n-ar vrea să audă că persoanele care vor deveni parlamentari se vor muta la București după alegerile din 11 decembrie.

"Week-end-urile aş vrea să ştiu că le veţi petrece în comunităţile din care aţi fost aleşi", le-a spus el.

Constantin Codreanu vine din Republica Moldova şi este coordonator de proiect la Casa de Producţie Unirea TV. Are un master în ştiinţe sociale şi antropoligice şi este licenţiat în Filologie, Engleză şi Franceză.

Doru Coliu este din Spania, are 42 de ani, are liceu, cursuri de apărare şi de pompier. "Am un model, Eugen Tomac, care nu s-a oprit să lupte pentru unirea Republicii Moldova cu România", a declarat Coliu.

Dănuţ Frângu este din Italia. Este antreprenor, are 37 de ani, a urmat Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi are un master în Ştiinţe economice obținut la Universitatea Ovidius din Constanţa.

Daniel Ţecu este din Spania, are 51 de ani si este preşedintele Federaţiei asociaţiilor de români din Europa (FADERE). Acesta a susținut ca va demisiona din funcție pentru a deveni membru PMP.