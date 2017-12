Polițist-scriitor, nu adjectiv! Marian Godină lansează o carte pentru copii!

Despre polițistul brașovean Marian Godină se poate spune că a scris mai multe pagini de carte decât amenzi de circulație. După ce i-a impresionat pe toți cu volumul original „Flash-uri din sens opus”, Marian Godină revine cu o nouă carte, una adresată copiilor. Nonconformistul Godină vrea să le explice astfel celor mici ce înseamnă meseria de polițist și care sunt regulile de circulație. Volumul se intitulează „În misiune cu Marian” și va fi publicat de Curtea Veche Publishing, urmând să cuprindă o serie de povestiri simpatice pentru copii, ilustrate cu imagini sugestive. Data oficială a apariției pe piață este 25 mai. „În misiune cu Marian. Eu nu-s pitic, am ghiozdanul mare!” îi are ca personaje principale pe agentul de circulație Marian și pe Luca, un băiețel de șase ani, pasionat de meseria de polițist. Cei doi se împrietenesc, iar Luca află de la Marian ce responsabilități are un polițist de circulatie, ce este mașina de poliție, de ce trebuie să purtăm centura de siguranță și ce înseamnă 112.

Marian Godină scrie pe pagina sa de Facebook de ce a ales să scrie această carte: „Metodele de educare pentru copii sunt destul de învechite. Nu știu câtă eficiență mai are în ziua de azi o regulă de genul „nu traversa prin fața sau prin spatele autobuzului oprit", mai ales dacă nu este ambalată într-un mod captivant pentru copii. Am legat o prietenie frumoasă cu Luca, băiețelul isteț care mi-a repetat mereu că nu-i pitic, are ghiozdanul mare, și astfel el s-a ales cu o educație temeinică în domeniul circulației. Atenţie: cartea nu este recomandată părinților care au obiceiul să circule fără centură, pentru că nu vor mai putea face asta după ce le-o vor citi copiilor, aceștia preferând ca tati să aibă bani de jucării, nu de dat pe amenzi", a scris Marian Godină pe Facebook.