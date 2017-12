Pomana Porcului... în cercetare

Oficialii Gărzii de Coastă au anunțat, sâmbătă, că instituția a pornit un control intern după ce mai mulți polițiști de frontieră au fost acuzați, într-un articol apărut pe site-ul stiriexclusive.ro, că au petrecut, la o zi distanță de tragedia aviatică de pe lacul Siutghiol, în apropierea locului în care s-a prăbușit elicopterul SMURD. „Niciun reprezentant al conducerii Gărzii de Coastă (director sau directori adjuncţi) nu a participat la întâlnirea descrisă în presă, organizată la baza nautică a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanţa. O anchetă internă a fost dispusă, în regim de urgenţă, de către directorul Gărzii de Coastă, pentru a se stabili condiţiile evenimentului respectiv, urmând ca la finalizarea acesteia să fie luate măsurile legale în consecinţă“, a precizat purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Marius Niculescu. Mai exact, echipa de control va trebui să stabilească cine a organizat și participat la acest eveniment și dacă polițiștii de frontieră se aflau în timpul programului. În funcție de rezultatele investigațiilor, conducerea Gărzii de Coastă va lua, dacă va fi cazul, măsuri disciplinare. Conform articolului publicat de stiriexclusive.ro: „În timp ce lumea încă trăia sub șocul evenimentului aviatic din zona lacului Siutghiol, mare parte din personalul operativ al Gărzii de Coastă (lucrători de la structurile de combatere a infracționalității transfrontaliere) și alți prieteni agreați au organizat Pomana Porcului“. Conform sursei citate, petrecerea ar fi avut loc pe 16 decembrie și ar fi început la ora 13.30, la baza nautică a IPJ Constanța, situată în zona unde, cu mai puțin de 24 de ore în urmă, aparatul de zbor căzuse în apele înghețate ale lacului și cei patru salvatori aflați la bord își pierduseră viețile. "Dintre purtătorii de grade îi putem aminti pe ofițerii Roșu C., Vasilică I. (lider sindical al SNPPC), Dumitrescu M., Matei M., Deliu C., Bacaim P., Pelin P. și mai mulți agenți“, au mai scris jurnaliștii de la stiriexclusive.ro.