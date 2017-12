Ponta, despre sancţionarea lui Nichita: Dacă sunt alte fapte decât corupţia, sunt alte responsabilităţi

Liderul PSD, premierul Victor Ponta, a afirmat că se bucură că primarul din Iaşi, Gheorghe Nichita, este în libertate şi a precizat că Rezoluţia PSD privind sancţionarea pe linie de partid impune anumite responsabilităţi în caz de corupţie, pentru alte fapte existând alte tipuri de responsabilităţi. "Nu cunosc detalii din caz şi nu vreau să le comentez. Mă bucur doar că este în libertate şi, aşa cum am adoptat Rezoluţia la Consiliul Naţional, pentru fapte de corupţie orice persoană care deţine funcţii de conducere are o anumită responsabilitate. Justiţia se va pronunţa dacă este vorba de fapte de corupţie. Dacă este vorba de altfel de fapte, există alte tipuri de responsabilităţi", a spus Ponta, aflat în Qatar. Ieri, Ponta a afirmat, la B1 TV, că Rezoluţia PSD privind retragerea funcţiei de partid pentru o persoană aflată în atenţia justiţiei se aplică în toate cazurile, adăugând însă că nu ştia că poate fi dispusă arestarea preventivă pentru "spionarea unei iubite". "Cu siguranţă, Rezoluţia se aplică la absolut oricine. Se pune doar problema, în general, dacă şi pentru ce fapte arestăm preventiv oamenii. Eu nu ştiu despre ce e vorba în dosar, dar, după spionarea unei iubite, nu ştiam că pentru asta eşti arestat preventiv. Ca să nu spionezi o altă iubită sau de ce ?", a afirmat Ponta. Primarul Iașiului, Gheorghe Nichita, va fi cercetat în libertate sub control judiciar, ca și șeful Poliției Locale ieșene și șeful de serviciu din instituție, reținuți joi seară de procurorii DNA, a hotărât Tribunalul București. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel București.