Postul interimar de şef de secţie la Oncologie, mărul discordiei între medici

În urmă cu două săptămîni, dr. Cristian Davidescu şi-a dat demisia din funcţia de şef al secţiei Oncologie din cadrul Spitalului Clnic Judeţean, în locul său fiind numită, interimar, dr. Laura Mazilu, pe motiv că ar fi singurul medic din această secţie care are ore la Facultatea de Medicină. Această decizie a trezit nemulţumiri în rîndul cadrelor medicale din secţie, dar şi în rîndul mai multor pacienţi. Astfel, au început să circule diverse scrisori anonime, una dintre acestea ajungînd şi la redacţia noastră. În scrisoare se menţionează că dr. Mazilu nu ar trebui să ocupe funcţia de şef de secţie deoarece nu ar avea rezidenţiat în oncologie şi că invocarea art.181 al Legii 95/2006 în care se stipulează că doar un medic care predă la facultate are dreptul să fie şef de secţie nu este justificată în acest caz. „În cadrul Facultăţii de Medicină Generală, nu există catedră de Oncologie, iar Secţia de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa nu este cotată ca secţie clinică universitară neîntrunind condiţiile legale şi nefăcînd parte dintr-un spital universitar. Aliniatul 1 al acestei legi menţionează obligativitatea ca medicul să aibă o vechime de cel puţin cinci ani în specialitatea respectivă, aşa că automat devine suspectă invocarea numirii unui medic ce va face abia luna aceasta patru ani de specialitate”, se menţionează în scrisoarea primită la redacţie. Mai mult decît atît, cei care au întocmit această scrisoare susţin că în secţia de Oncologie, există trei medici primari, bine cotaţi la nivel naţional. „Cum ar putea un doctor fără experienţă în specialitate, fără a fi cadru didactic de predare şi fără atestarea deplină a cunoştinţelor medicale oncologice printr-un examen de primariat să legifereze, să controleze şi să dea girul activităţii unui colectiv format din medici cu experienţă?”, se întreabă detractorii Laurei Mazilu.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean susţine că numirea dr. Mazilu este corectă şi că s-a făcut la propunerea reprezentanţilor Facultăţii de Medicină Generală şi a Autorităţii de Sănătate Publică. Mai mult decît atît, directorul spitalului, dr. Tiberiu Ioan Tofolean, susţine că dr. Laura Mazilu este singurul medic din secţie care îndeplineşte condiţiile impuse de lege. „Secţia de Oncologie este cotată ca secţie clinică universitară deoarece există un medic care are ore la universitate şi care are rol didactic, lucrînd cu studenţii. În urma demisiei dr. Davidescu, postul de şef de secţie a rămas vacant şi am decis să fie numită dr. Mazilu deoarece este singurul cadru didactic din secţie, mai precis asistent universitar. Facultatea de Medicină a propus-o pe dr. Mazilu cu delegare de competenţă”, a declarat dr. Tofolean. Reprezentanţii Facultăţii de Medicină susţin că, într-adevăr, catedra de Oncologie a fost desfiinţată, dar că a fost asimilată, conform oridinului Ministerului Sănătăţii, catedrei de Medicină Internă, iar specialitatea de oncologie există în continuare. „Deoarece numirea Laurei Mazilu la conducerea secţiei de Oncologie este provizorie şi s-a făcut pe bază de delegare de competenţă, nu a mai fost nevoie să se ţină cont de vechimea acesteia şi nici nu este remunerată ca şef de secţie”, a declarat directorul Spitalului Judeţean. La rîndul său, dr. Mazilu se apără de acuzaţiile aduse şi spune că a susţinut examenul de rezidenţiat şi a ocupat locul 20 pe ţară. Mai mult decît atît, ea consideră că toate aceste scrisori anonime sînt rezultatul geloziei unor colegi de secţie care se simt nedreptăţiţi. „Am susţinut examenul de rezidenţiat şi am ocupat locul 20 pe ţară. Iniţial, a început rezidenţiatul pe medicină internă, după care am trecut la specializarea Oncologie. Îmi pare rău că se ajunge la astfel de situaţii din cauza unei funcţii provizorii”, a declarat şeful Secţiei de Oncologie, dr. Laura Mazilu. Reprezentanţii ASP nu vor să comenteze scrisoarea anonimă care a circulat prin toate instituţiile sanitare din judeţ, însă susţin că în acest caz, este vorba de un conflict intern. Potrivit conducerii ASP, Facultatea de Medicină Internă va scoate postul de şef de lucrări la concurs, iar medicul care va cîştiga acest concurs va deveni şeful Clinicii de Oncologie.