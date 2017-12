Predoiu îi dă o replică dură lui Tăriceanu

După ce șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu a criticat programul de guvernare lansat sâmbătă de PNL, Cătălin Predoiu îi răspunde, într-un mesaj pe facebook: "Tăriceanu declară că am fost corect în Guvernul său, dar nu îşi asumă ce-am făcut în Guvernul Boc. Atât am de spus: să stea liniștit, eu nu am intrat în politică pentru bani, iar în ceea ce-l priveşte, dacă nu îl opream în Guvern, în 2008, să cedeze gratis Registrul Comerţului lui Vlasov, era astăzi înregistrat lângă Vlasov (fost președinte al Camerei de Comerț, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență -n.r.). Sunt surprins de limbajul dlui Tăriceanu, care spune că programul PNL e "avortat". Tăriceanu a vrut să jignească PNL, partidul care l-a propus prim-ministru, ulterior el acceptând fără probleme desemnarea sa de către preşedintele Traian Băsescu. S-a gândit însă că un astfel de limbaj jigneşte zeci de mii de femei care, din motive medicale, sunt silite să recurgă la avort? Acesta este "elegantul" domn Tăriceanu? Acesta e limbaj de nivelul preşedintelui Senatului? Jos, foarte jos...".