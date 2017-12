Premieră pentru HCM în Liga Campionilor

Federaţia Europeană de Handbal a anunţat lista oficială a echipelor participante în următorul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin şi componenţa urnelor valorice pentru tragerea la sorţi, programată pe 28 iunie, la Viena. Campioana României, HCM Constanţa, face parte din urna a treia valorică, alături de vicecampioana Spaniei, Ciudad Real, vicecampioana Germaniei, THW Kiel, şi campioana Elveţiei, Kadetten Schaffhausen, la care joacă şi internaţionalul Rareş Jurcă. Gruparea de pe litoral, care ocupă locul 11 în clasamentul european al cluburilor participante în Liga Campionilor, se află pentru prima oară la acest nivel, graţie rezultatelor obţinute în cea mai puternică întrecere intercluburi. „Este o răsplată pentru evoluţiile bune şi rezultatele pe care le-am obţinut de-a lungul timpului. Nu am emoţii la tragerea la sorţi, ci îmi fac griji pentru întrevederea cu secretarul general al EHF, Michael Wiederer, în privinţa sălii în care vom disputa meciurile de pe teren propriu”, a spus directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. Oficialul clubului constănţean a dezvăluit ce adversari şi-ar dori pentru faza grupelor: „Din urna capilor de serie vreau să picăm cu FC Barcelona. Am mai jucat cu ei, i-am şi învins şi sunt şmecheri. Din urna a doua, mi-aş dori să jucăm împotriva celor de la Croaţia Zagreb, pentru că avem de luat o revanşă. Trebuie să câştigăm la Zagreb, unde am fi putut să o facem şi în sezonul trecut, dar nu ne-au lăsat arbitrii. Din urna a patra, cea mai accesibilă pare să fie St. Petersburg HC, pe care o ştim bine din ediţia trecută, când am ratat victoria în deplasare, după ce am condus tot meciul. Din urna a cincea ar fi bine să evităm campioana Poloniei, Wisla Plock, şi să jucăm în compania danezilor de la Silkeborg. Din ultima urnă nici nu contează prea mult, pentru că sunt echipe contra cărora ar trebui să câştigăm fără probleme”.

Componenţa urnelor valorice - Urna 1: FC Barcelona (Spania), HSV Hamburg (Germania), Chekhovskie Medvedi (Rusia), Montpellier HB (Franţa); Urna 2: MKB Veszprem KC (Ungaria), Croatia Osiguranje-Zagreb (Croaţia), AG Copenhaga (Danemarca); RK Cimos Koper (Slovenia); Urna 3: Ciudad Real (Spania), THW Kiel (Germania), HCM Constanţa, Kadetten Schaffhausen (Elveţia); Urna 4: St. Petersburg HC (Rusia), Chambery Savoie HB (Franţa), Reale Ademar Leon (Spania), Fuchse Berlin (Germania); Urna 5: Pick Szeged (Ungaria), Bjerringbro-Silkeborg (Danemarca), Bosna BH Gas Sarajevo (Bosnia), Orlen Wisla Plock (Polonia); Urna 6: echipele venite din turneele de calificare. Meciurile din faza grupelor preliminare, în care vor fi angrenate 24 echipe (4 grupe a cîte 6 echipe) se vor desfăşura în intervalul 29 septembrie - 26 februarie, primele patru echipe din fiecare grupă obţinând calificarea în optimile de finală ale competiţiei.