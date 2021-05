Premierul Florin Cîţu: Fac un apel la mediul privat şi la antreprenori să susţină campania de vaccinare

Premierul Florin Cîţu a făcut, miercuri, un apel la mediul privat şi antreprenori să susţină campania de vaccinare împotriva noului coronavirus, menţionând că a transmis reprezentanţilor HORECA să ajute la vaccinarea tuturor angajaţilor.

"Aş vrea să fac un apel, aşa cum am făcut un apel la autorităţile locale, la aleşii locali, preşedinţii consiliilor judeţene, chiar şi la Biserică, aş vrea să fac un apel la mediul privat şi la antreprenori să susţină campania de vaccinare. În discuţia pe care am avut-o cu HORECA, ieri, şi vă eram dator cu acest lucru, am spus foarte clar şi au fost de acord cei din acest sector să vaccineze, să ajute la vaccinarea tuturor angajaţilor din sectorul HORECA", a afirmat Cîţu, după şedinţa de Guvern.