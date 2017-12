Premiu pentru întreaga carieră pentru Woody Allen

Cineastul american Woody Allen va primi trofeul „Cecil B. DeMille“, un premiu care recompensează contribuţia sa extraordinară adusă cinematografiei mondiale, la gala Globul de Aur 2014. Woody Allen, în vârstă de 77 de ani, autorul filmului „Annie Hall” din 1978, pentru care a fost recompensat cu două premii Oscar la categoriile Cel mai bun regizor şi Cel mai bun scenariu original, va primi acest trofeu prestigios la gala ce va avea loc în luna ianuarie, la Los Angeles, a anunţat Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), organizatorul evenimentului. Cecil B. DeMille a fost un influent regizor de la Hollywood, care a reuşit să treacă de la filmele mute la cele sonore. Printre precedenţii cineaşti recompensaţi cu acest premiu se numără nume mari din industria filmului, precum actorii Jody Foster şi Robert De Niro şi regizorii Steven Spielberg şi Martin Scorsese.

Prolificul regizor şi scenarist Woody Allen a fost ales pentru a primi acest trofeu de membrii HFPA, organizaţia care acordă Globurile de Aur pentru cele mai bune producţii de cinema şi de televiziune ale anului. Woody Allen a realizat peste 48 de filme într-o carieră de 58 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el. Cineastul american a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul „Hannah şi surorile ei / Hannah and Her Sisters” şi acelaşi premiu pentru filmul „Midnight in Paris / Miezul nopţii în Paris”, din 2011. Cel mai recent film al său, „Blue Jasmine”, care spune povestea unei femei alcoolice suferind de o afecţiune mintală, rulează în prezent în cinematografele americane.