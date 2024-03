Prețul energiei – plafoane reduse

Modificările la schema de plafonare a preţurilor din energie propusă de minister îi va avantaja pe producători şi pe furnizori, dar nu există garanţii că va aduce preţuri mai mici şi pentru consumatori, spun specialiştii. Beneficiar ar fi şi guvernul, căruia furnizorii i-au cerut să deconteze aproape 5 miliarde de euro pentru energia deja consumată la preţuri limitate. Plafoanele la gaze şi la electricitate au fost stabilite în 2021, în plină criză energetică, dar între timp, pe burse, energia s-a ieftinit semnificativ.

Oficialii Ministerului Energiei vor ca furnizorii să vină cu prețuri mai mici decât cele plafonate pentru consumatori, în condiţiile în care vor cumpăra energia mai ieftin, din aprilie.

Modificările propuse coboară plafoanele la care producătorii vând furnizorilor energia electrică de la 450 de lei la 400 de lei pe MWh, iar la gaze naturale de la 150 de lei la 120 lei pe MWh.

Reprezentanții furnizorilor spun că apariția unor oferte mai avantajose pentru consumatori poate fi îngreunată de întârzierea cu care statul face decontările pentru facturile de până acum.

Pentru moment, în București, doar un furnizor de gaze din 25 are un preț mai mic decât plafonul de 31 de bani pe KWh. La energie electrică, sunt 6 oferte din 45 cu tarife sub plafonul de 1,3 lei pe KWh. Asta deşi la bursele românești prețurile la energie sunt și de două ori mai mici decât în urmă cu un an.

Analiștii economici cred că prin reducerea plafoanelor doar între producători și furnizori, autoritățile vor în primul rând să reducă presiunea pe bugetul de stat.

„Statul de fapt își dorește să plătească mai puțin în contul distribuitorilor de energie și gaze și să ne mențină în continuare niște prețuri foarte mari la energia și gazele pe care noi le plătim. (…) Pentru că adună bani foarte mulți din aceste facturi. Dacă voiau într-adevăr să reducă prețurile pentru populație la energie, la gaze, reduceau plafoanele de preț final.”, a declaratanalistul economic Adrian Negrescu.

Modificările aduse legislației privind prețurile din energie sunt deocamdată în dezbatere publică.